Neuradno: 2428 novih okužb, delež pozitivnih testov več kot 33-odstoten

Po neuradnih podatkih so pristojni v torek opravili 7178 testov in potrdili 2428 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znova precej višji, in sicer znaša več kot 33 odstotkov.

icon-expand Epidemija novega koronavirusa se v državi še ne umirja. FOTO: Bobo Epidemija novega koronavirusa se v državi še ne umirja. Po neuradnih podatkih so pristojni v torek potrdili 2428 novih okužb. Opravili naj bi 7178 testov. Delež pozitivnih testov je znova višji, in sicer je znašal 33,83 odstotka. Največ okužb doslej je bilo potrjenih 27. oktobra, ko so jih epidemiologi našteli 2611, dan kasneje pa je bilo pozitivnih 2492 odvzetih brisov. Na zadnji novembrski dan, v ponedeljek, je bil delež pozitivnih nižji, in sicer je znašal 22,02 odstotka. Pozitivnih je bilo 1292 oseb. Vladni govorec Jelko Kacin je dejal, da se epidemija ne umirja tako hitro, kot bi si želeli. Današnji podatki o stanju v bolnišnicah še niso znani. V bolnišnicah se je sicer v torek zdravilo 1299 okuženih z novim koronavirusom, 210 jih je bilo na intenzivni terapiji. Umrlo je 55 bolnikov s covidom-19, od tega 44 v bolnišnicah, 11 pa v domovih za starejše. Število smrti zaradi covida-19 je bilo v ponedeljek tako drugo največje v posameznem dnevu doslej. Več jih je bilo le 23. novembra, ko je umrlo 59 covidnih bolnikov. Ker se razmere ne izboljšujejo, je pod vprašajem tudi sproščanje ukrepov. Šolska ministrica Simona Kustec je v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija dejala, da se bodo šolska vrata odprla takrat, ko bo to, z vidika skrbi za zdravje, absolutno varno. Vračanje v šole bo potekalo postopoma, je napovedala. Najprej bodo na vrsti učenke in učenci prve triade, potem pa učenci z učnimi težavami. icon-expand