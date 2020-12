Neuradno: večina članov vlade proti ponovnemu zaprtju države med prazniki

Čeprav se je sproščanje ukrepov pričelo šele včeraj, se pristojni zelo bojijo, kaj bodo prinesli prazniki. V zdravstvu so že večkrat poudarili, da prostih kapacitet praktično nimajo več. Na drugi strani pa del gospodarstva že mesec in pol stagnira. Veliko lahko naredimo prav sami, ob tem pravi Tatjana Lejko Zupanc , predstojnica ljubljanske infekcijske klinike: "Če bodo upoštevali tisto, kar je nekako že naloženo glede nošnje mask, razkuževanja rok in držanja distance, ne vidim večjih problemov."

Tomaž Gantar naj bi na današnji razpravi za obdobje po 23. decembru zagovarjal ponovno zaprtje države, a z več izjemami. Tako bi tudi med prazniki še naprej deloval javni promet, obratovale bi nujne servisne dejavnosti, odprte bi bile trgovine za male živali, cvetličarne, čistilnice in pralnice. Ponovno pa bi zaprli storitvene dejavnosti, kjer lahko pride do tesnejšega stika: frizerje, kozmetičarje in podobno. "Kaj bomo pustili, bomo pretehtali, pregledali bomo tudi priporočila in dogajanje v sosednjih državah," je dejal minister.

Prvi v gospodarstvu, Zdravko Počivalšek naj bi sicer vztrajal, da se sproščanje ukrepov podaljša tudi v čas praznikov in ponovnega zaprtja ne bo podprl. Ob tem mu je na Twitterju prikimal tudi Matej Tonin, prvak Nove Slovenije, ki je najprej sicer zapisal, da zaprtja države ne bodo podprli, a se je nato popravil in dejal: da je bila sprostitev ukrepov nujna in da totalnega lockdowna nihče ne načrtuje."Kar pa zadeva druženje v družinskem krogu, torej odločitev o tem, s kom se boste družili in pod kakšnimi pogoji, je v vaši pristojnosti," je na novinarski konferenci dejal vladni govorec Jelko Kacin.