Nevede prebolel covid-19 in ugotovil, da ima 'super' protitelesa

Julija se je nato prostovoljno udeležil študije o koronavirusu in izvedel, da spada v kategorijo redkih ljudi, katerih kri bi znanstvenikom lahko pomagala bolje razumeti covid-19 in morda celo zdraviti covidne bolnike, poroča NBC .

Po okužbi sostanovalca je bil Američan John Hollis , vodja komunikacije na Univerzi Georgea Masona v Virginiji in nekdanji športni novinar, prepričan, da se bo s koronavirusom okužil tudi sam. Čeprav je njegov sostanovalec okužbo preboleval s težjimi simptomi, pa Hollis ni nikoli pokazal hujših znakov okužbe. Kasneje se je izkazalo, da je Hollis covid-19 nevede že prebolel in da je morda prav on okužil tudi sostanovalca.

Študija je potekala pod vodstvom patologa in bioinženirja na Univerzi Georgea Masona, dr. Lancea Liotte. "Njegovo kri smo odvzeli v različnih časovnih intervalih in zdaj je to zlata jama za iskanje novih načinov za bojevanje z virusom," je ob odkritju za BBC povedal znanstvenik. Ugotovili so, da Hollisu koronavirus ne more škodovati, saj je njegovo telo polno nevtralizirajočih protiteles oz. t. i. "super" protiteles.

Gre za medicinski fenomen, prisoten pri manj kot petih odstotkih ljudi, ki so se že okužili s koronavirusom. Hollisova protitelesa bi lahko razredčili v razmerju ena proti deset tisoč, pa bi ta še vedno v 90 odstotkih uspešno uničila virus, pojasnjujejo znanstveniki. Odkritje "super" protiteles je zato izjemno dragocen vir pri odkrivanju potencialnih zdravljenj covida-19, poudarja Liotta."S pomočjo Johna in drugih smo odkrili razburljive nove informacije. Spoznavanje teh protiteles nam ponuja nove načine za boj proti covidu-19."

S Hollisovimi protitelesi, beljakovinami v obliki črke Y v krvi, ki jih imunski sistem uporablja za prepoznavanje bakterij in virusov ter boj proti njim, bodo lahko tako veliko lažje razumeli, kako uničiti koronavirus in kako ustvariti masovno produkcijo takšnih "super" protiteles.

"Protitelesa delujejo tako, da se vežejo na bodice koronavirusa ter na ta način onemogočijo, da bi se virus vezal na celico in jo okužil," razloži dr. Liotta. "Super" protitelesa napadejo več delov virusa in ga na ta način zelo hitro tudi uničijo. "Nekateri naši bolniki so imeli zelo visoko vrednost covidnih protiteles. Njihova protitelesa bi lahko razredčili v razmerju ena proti deset tisoč ali celo ena proti 20 tisoč, pa bi vseeno uničila 90 odstotkov virusa," je zaBBC povedal Liotta.

Hollisova protitelesa so celo tako močna, da je imun tudi proti novim različicam koronavirusa. Znanstveniki zato upajo, da jih bo poznavanje "super" protiteles naučilo, kako izboljšati cepiva in zdravljenje covida-19.

"Super" protitelesa učinkoviteje preprečujejo vstop virusov v naše celice

Nad odkritjem "super" protiteles so navdušeni tudi nekateri drugi zdravstveni delavci, na primer Pierre Vigilance, izredni profesor zdravstvene politike in upravljanja na šoli za javno zdravje Univerze Georgea Washingtona ter ustanovitelj in direktor Strateške svetovalce HealthUp.

"Pomislite na ključ in ključavnico,"je dejal Vigilance. "Virusi imajo ključ do naših celic. Ta ključ so koronavirusne bodice S-beljakovin, ki lahko odklenejo ključavnico, in tako virus pride v naše celice. Pri tem je zelo učinkovit. Protitelesa pa so kot žvečilni gumi, ki se strdi okoli ključa. Ključ ne gre več v ključavnico, virus pa ne more več vdreti v celice," je razložil.