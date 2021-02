Nevzdržnost sistema testiranja? 'To je preveč, ne smemo več biti tiho'

Hitro testiranje, ki je zadnje tedne doživelo svoj razmah, je daleč najbolj obremenjujoče za nepogrešljive zdravstvene delavce, ki ponekod testirajo od jutra pa vse do večera. Sodeč po odpiranju države, bo pritiska prav na hitro testiranje in na zdravstvene ekipe, ki ga izvajajo, iz tedna v teden vse več. Kako se z obilico dela zdravstveniki sploh soočajo?

Zanimanje za testiranje se povečuje - pred točkami za testiranje se vijejo neskončne vrste ljudi, testirajo pa zdravstveni delavci, ki so po mesecih intenzivnih testiranj že na robu z močmi. Zato se že vrstijo prva opozorila o nevzdržnosti sistema."Včeraj smo imeli 601 bris, začeli smo 15 minut čez peto uro in delali zvečer do pol sedmih. Imeli smo samo enourno pavzo, tako da je kar stresno," opozarjaVesna Vidmar iz ZD Kamnik.

"Zdravstveni delavci, ki že tedne jemljejo na tisoče in tisoče brisov, so popolnoma izčrpani. FOTO: Kanal A

Takih množičnih testiranj pri nas ne pomnimo. Zdravstveni delavci so izčrpani, a kot sami razlagajo, delati ni težko, če veš, da pomagaš drugim. "Poklic medicinske sestre ni poklic, temveč poslanstvo. To pomeni, da ga opravljamo srčno, od začetka do konca, na utrujenost ne mislimo. Zdaj so v ospredju pacienti in bolezen," priznava ena izmed medicinskih sester in dodaja:"Toliko ur v skafandru, nič ne moremo piti, ne moreš se popraskati, ampak naredimo, saj delamo dobro za ljudi."

A četudi gre za poslanstvo, "ni skrivnost, da so ekipe ob testiranjih že kadrovsko podhranjene,"pa medtem opozarja direktor Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj, "sploh ko je treba delavce razporejati med hitrimi in PCR-testiranji ter cepljenjem." Poleg tega pa poudarja, da s takim tempom dolgo ne bodo zmogli in da so že zdaj na zgornji meji obremenitve kadra. Zdravstvenikom so pri izvajanju množičnih testiranj na pomoč priskočili tudi mestni redarji, civilna zaščita in celo vojaki.Gašper Orehekiz Zdravstvenega doma Domžale pravi, da zaenkrat kadrovskih težav še nimajo, se pa bojijo prihodnjih tednov."Če bo to število potreb po testiranju še naraslo, potem pa sami kot zdravstveni dom verjetno več ne bomo zmogli."

Povpraševanje po testiranju na koronavirus se bo ob odpiranju javnega življenja gotovo še povečevalo. "Če se bodo šole res odprle še za druge razrede in bo to povpraševanje ali zahteva šol izredno velika, bomo morali verjetno okrepiti ekipo," še sporočajo iz kamniškega zdravstvenega doma. Buren odziv Sindikata delavcev delavcev v zdravstveni negi Po besedah predsednice Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavice Menciger zdravstveni delavci že leta in leta opozarjajo na pomanjkanje kadra. V času epidemije pa se jim dodatno delo, poleg tekočega, nalaga še s hitrimi testi."Zadeva je v zadnjih tednih eskalirala, saj so praktično čez noč sprejeli ukrepe, nihče ni bil pripravljen na to, ne mi izvajalci niti naši uporabniki," opozarja Mencigerjeva in v tem vidi največje težave. Dodatno se srečujejo še z nezadovoljnimi, jeznimi in ogorčenimi uporabniki, ker jim potrebnih informacij o testiranju niso mogli podati. "Teh pritiskov dolgo več ne bomo zdržali," zato od vlade zahtevajo, da pripravi načrt, kako bo potekalo testiranje, v kakšnih časovnih okvirjih in kdo ga bo izvajal.