New York bo brezplačno cepljenje nudil tudi turistom

New York, 06.05.2021, 18:43 | Posodobljeno pred 5 minutami

Mesto New York namerava v kratkem ponujati brezplačno cepljenje proti covidu-19 s cepivom Johnson & Johnsona za vse turiste. Župan Bill de Blasio je dejal, da bodo cepili v posebnih mobilnih enotah in to v vseh mestnih občinah. Največ jih bo seveda ob popularnih turističnih točkah na Manhattnu.