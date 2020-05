New York se pobira: občuten upad števila umrlih

V ameriški zvezni državi New York so v zadnjem dnevu zabeležili 84 novih smrti zaradi covida-19, kar je najmanj v enem dnevu od konca marca. Kot je ocenil guverner Andrew Cuomo, je to znak, da so dosegli resnični napredek pri zajezitvi širjenja epidemije. Na vrhuncu epidemije v začetku aprila so v tej ameriški zvezni državi zabeležili tudi do 800 smrtnih primerov dnevno zaradi covida-19. V Rusiji pa zaradi pandemije uvedli možnost elektronskega glasovanja na prihajajočih volitvah.

V bolnišnicah se zmanjšuje število bolnikov na ventilatorjih, tudi število novih okužb z novim koronavirusom je nižje, je dodal. "To je dobra novica," je dejal Cuomo. V newyorških bolnišnicah se za covidom-19 zdravi približno 4600 ljudi. icon-expand Ulice New Yorka med epidemijo covid-19. FOTO: AP Cuomo je sicer v petek izdal nepričakovano odredbo, da dovoli zbiranje do 10 ljudi na javnih mestih. Odredil je odprtje državnih plaž, čeprav z omejenimi kapacitetami. Odpirajo jih tudi lokalne skupnosti na Long Islandu, a le za lokalno prebivalstvo in ne za prebivalce mesta New York. V ZDA so sicer v soboto zabeležil 1127 novih smrti zaradi covida-19, od začetka epidemije pa po podatkih Univerze Johns Hopkins skupaj 97.048. Doslej so v ZDA potrdili več kot 1,6 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ na svetu. PREBERI ŠE New York: od mesta, ki živi 24 ur, do mesta, ki je obstalo Rusija zaradi pandemije uvaja elektronsko glasovanje Volivci v Rusiji bodo v skladu s spremembami ruskega volilnega zakona, ki ga je v soboto odobril predsednik Vladimir Putin, v prihodnje na volitvah in referendumih lahko glasovali elektronsko ali po pošti, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz Kremlja. Nov računalniški sistem, ki bo omogočil elektronsko glasovanje, naj bi bil na voljo po vsej državi in bo omogočal glasovanje na lokalnih in splošnih volitvah, pa tudi na referendumih. Za zdaj ni jasno, ali bodo možnost elektronskega glasovanja uvedli že na referendumu o ustavnih spremembah, s katerimi naj bi odpravili omejitev števila predsedniških mandatov, kar bi Putinu omogočilo, da na predsedniškem položaju ostane do leta 2036. Referendum je bil predviden za sredino aprila, vendar je bil zaradi pandemije covida-19 preložen. Po poročanju ruskih medijev naj bi referendum izvedli 24. junija. icon-expand V Rusiji so v zadnjih 24 urah zabeležili 9.434 novih okužb in 139 smrti. Zagovorniki elektronskega glasovanja trdijo, da bo ta pripomogel k zajezitvi širjenje novega koronavirusa, saj državljanom ne bo več treba priti na volišča, da bi oddali svoj glas, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko elektronsko glasovanje omogočilo manipulacije, neodvisni opazovalci pa težje odkrili morebitne nepravilnosti. Opozarjajo tudi, da ruske oblasti spremembe uvajajo v času, ko javni protesti zaradi pandemije niso dovoljeni, poroča dpa. V Rusiji so zaradi epidemije novega koronavirusa preložili referendum, na katerem bi morali Rusi 22. aprila odločati o ustavnih spremembah. Spremembe med drugim povečujejo pristojnosti parlamenta in drugih institucij. Putinu pa omogočajo, da bo za predsednika države lahko kandidiral še dvakrat, torej bi lahko ostal predsednik vse do leta 2036. Po sedanji ustavi bi se njegov mandat končal z iztekom sedanjega drugega zaporednega mandata leta 2024. Predsednik je bil namreč tudi med letoma 2000 in 2008, sicer pa je 67-letni Putin na oblasti kot predsednik ali premier že dve desetletji.