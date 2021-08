New York za številne dejavnosti uvaja obvezna potrdila o cepljenju

Uredba bo v veljavo stopila že 16. avgusta, polno veljavna pa bo od 13. septembra naprej. De Blasio je dejal, da bo odlok ljudi spodbudil k cepljenju in tako pripomogel k boju proti širjenju delta različice novega koronavirusa, poroča NCBC .

Župan New Yorka Bill de Blasio je naznanil, da bodo tako zaposleni kot tudi stranke za vstop v zaprte prostore potrebovali potrdilo o cepljenju.

"Preverjanje cepljenosti ni enako kot identifikacija stranke, preden ji postrežemo alkoholno pijačo. Osebje moramo za to posebej usposobiti," je v izjavi dejal Larry Lynch , višji podpredsednik skupine za znanost in industrijo. "Trenutno velja, da naj bi naši zaposleni brez kakršnega koli usposabljanja preverjali potrdila o cepljenosti tistih strank, ki želijo jesti v prostoru," je dodal.

Kmalu po tiskovni konferenci je Nacionalno združenje restavracij objavilo odziv na odlok. Organizacija, ki naj bi predstavljala skoraj 500.000 podjetij s prehrano, je sicer podprla idejo o večji precepljenosti, a dodala, da bo preverjanje potrdil za gostinske obrate obremenjujoče, kar pa bi lahko privedlo do "velikih sprememb" za delovanje restavracij.

"Želim, da si ob tej novici zamislite, katere vse neverjetne stvari, ki jih ponuja mesto, lahko doživijo tisti, ki so cepljeni," je dejal na novinarski konferenci, ki jo je sklical v torek. Dodal je, da bodo potrdila v podjetjih začeli preverjati sredi septembra. Vsi zaposleni in vse stranke bodo kot dokaz lahko predložili cepilni kartonček ali pa dokazilo o cepljenju naložili v aplikacijo Excelsior Pass.

Koronavirus v New Yorku

Poleg tega je New York 30. junija začel akcijo, v kateri vsakemu, ki se cepi v mestu, podari 100 dolarjev (okoli 84 evrov). Po de Blasiovih besedah je promocijo do zdaj izkoristilo že 11.000 ljudi, vsaj en odmerek cepiva pa je prejelo pet milijonov ljudi.

Nov odlok je župan predstavil le dan po tem, ko je cepljenje predpisal za vse na novo zaposlene v mestu. Na novo zaposleni morajo predložiti dokazilo o cepljenju že prvi dan dela in nimajo možnosti rednega testiranja, ki je na voljo ostalim necepljenim zaposlenim. De Blasio je podoben odlok julija izdal za javne uslužbence in zdravstvene delavce ter jim naročil, naj status o imunosti potrdijo do 2. avgusta ali pa negativni test predložijo vsak teden.

V ZDA proti covidu-19 cepljenih 70 odstotkov odraslih Američanov

Po podatkih ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) jim je v ZDA do ponedeljka le uspelo z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepiti 70 odstotkov odraslega prebivalstva. To je bil sicer cilj, ki si ga je predsednik ZDA Joe Biden zastavil do 4. julija.

Ko si je Biden zastavil cilj, so strokovnjaki menili, da bo to dovolj za tako imenovano čredno imunost oz. zmago nad novim koronavirusom, a se je vmes pojavila agresivnejša različica delta in tolikšen delež cepljenih ni več zadosten.

V ZDA se je doslej po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 35,1 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 614.000. CDC poroča, da je do petka prejšnjega tedna sedemdnevno povprečje novih okužb na dan naraslo na 72.790, kar je več kot lani poleti, ko v ZDA še ni bilo cepiva.