Neživilske trgovine zaprte že 120 dni, trgovinska zbornica poziva k odprtju

" Zapiranje trgovinske dejavnosti ni podkrepljeno z oceno dejanskega epidemiološkega tveganja v posameznih dejavnostih. Tveganje za prenos okužb je v trgovini zato majhno, ob tem pa onemogočanje poslovanja povzroča nesorazmerno gospodarsko škodo, pogost propad mikro in malih podjetij in potiskanje zaprtih podjetij na rob preživetja ," je sporočila predsednica zbornice Mariča Lah .

Kot so sporočili z zbornice, se neživilske trgovine soočajo s kopičenjem sezonskega blaga v skladiščih, saj dobavitelji oblačil, obutve, tehnike in gradbenega materiala nemoteno dobavljajo blago glede na sezonsko sklenjene pogodbe. Na zbornici beležijo tudi precejšnje stiske potrošnikov, saj ne morejo priti do sezonskih izdelkov, ki jih nujno potrebujejo.

Podatki po navedbah zbornice sicer kažejo, da trgovina ni vir okužb in dejavnik, ki bi prispeval k širjenju okužb z novim koronavirusom. Iz podatkov ankete Nacionalnega inštituta za javno zdravje o potrjenih okužbah glede na najverjetnejšo lokacijo izhaja, da iz trgovine izvirata samo dobra dva odstotka okužb. " To je bistveno manj od drugih virov ," so poudarili v zbornici.

Trgovci po njihovem dosledno izvajajo ukrepe za preprečevanje okužb, poleg tega pa trgovske police v največji možni meri polnijo izven obratovalnega časa prodajaln tudi zato, da to ne predstavlja tveganja za potrošnike.

Trgovinska zbornica zato vse pristojne ponovno poziva, naj čim prej sprejmejo ustrezne – ciljane in učinkovite – ukrepe, ki bodo usmerjeni v zajezitev prenosa virusa v resničnih žariščih. Edino na ta način bomo preprečili širjenje okužb."Hkrati pa naj se nemudoma sprostijo omejitveni ukrepi za trgovino, saj so ti neutemeljeni in nesorazmerni v različnih dejavnostih. Upad prometa v trgovini v tem letu je namreč že povzročil ogromno škodo trgovcem in zaposlenim v tej gospodarski dejavnosti, s sprostitvijo ukrepov pa lahko pristojni omogočijo, da trgovina vsaj nekoliko omili posledice te pogubne krize," so navedli.

Že v pomladnem valu je trgovina dosledno izvajala zaščitne ukrepe in se je učinkovito prilagodila, saj se zaveda pomembnosti preprečevanja širjenja okužb, ki pa jih je v trgovini zelo malo. Trgovci upoštevajo ustrezno kvadraturo na potrošnika, vstop v prodajalne pa omejujejo tudi z ustreznim številom razpoložljivih nakupovalnih vozičkov glede na kvadraturo, izvajajo razkuževanje košar in vozičkov, nadzorujejo obvezno nošenje mask in razkuževanje rok ter stalno zračenje prostorov, blagajniki so zaščiteni tudi s pleksi stekli, plačila pa v glavnem potekajo z brezstičnimi karticami, da bi bilo čim manj gotovinskega plačevanja.