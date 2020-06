Neživljenjski ukrepi: zaščitne maske in razkuževanje tušev za vsakim obiskovalcem

Čeprav lahko od danes goste sprejemajo tudi večji hoteli, zdravilišča in bazenski kompleksi, ti večinoma ostajajo še zaprti. Nekateri bodo goste začeli sprejemati ta konec tedna, drugi še kasneje. Kot poudarjajo, so ukrepi za bazene precej neživljenjski.

Kapacitet za 800 uporabnikov, zdaj jih je lahko le 200

Glede na dovoljeno medsebojno razdaljo dveh metrov v bazenih bi lahko sprejeli le nekaj čez 10 odstotkov kopalcev. Za vsakim uporabnikom morajo razkužiti tuše in ležalnike. V enem izmed redkih bazenskih kompleksov, kjer so danes vendarle začeli obratovati, so se razveselili prvih 40 kopalcev.

Le s težavo smo našli kopališče, ki je danes začelo obratovati. Direktorica Vodnega mesta AtlantisNataša Keršič Razinger je povedala:"Odprli smo ob 9.00 zjutraj z veliko treme, ker nismo vedeli, kako bodo ljudje zdaj to sprejeli... in smo presrečni, da nas je danes do pol dvanajstih obiskalo 41 oseb."

Za zdaj so odprli le en sklop bazenov, kjer bi lahko bilo 800 oseb, po novih pravilih jih je lahko 200. In dokler bodo veljali strogi ukrepi glede medsebojne razdalje 2 metra v bazenu, bodo v prodaji samo triurne karte, da se bo lahko zamenjalo več kopalcev. In v tem tednu bodo cene za polovico znižane.

"Ukrepi nam kapaciteto zreducirajo na osmino običajnega števila oseb, ki bi jih lahko sprejeli v bazene in glede na to, da NIJZ tudi poudarja, da do prenosa virusa znotraj bazena praktično ne more priti, ker klor nevtralizira vse viruse, ne razumemo tega režima. Tako nikakor ne moremo poslovati pozitivno," poudarjajo. Pogledali so prakso v tujini. v Avstriji je predpis šest kvadratnih metrov na plavalca, na Madžarskem pa štiri.

Prav tako niso odprli savn, ker novi ukrepi zapovedujejo precej manj ljudi v savni in zračenje po vsaki uporabi. To je energetsko čisto preveč potratno. Kopališča se zavzemajo, da bi vlada vendarle zrahljala stroge ukrepe - od medsebojne razdalje do razkuževanja tušev in ležalnikov za vsakim uporabnikom.

Rumene nalepke, izključeni sušilniki za lase, zaščitne maske

Preverili smo še pri ostalih ljubljanskih kopališčih - Tivoli, Kolezija, Kodeljevo in Laguna - prav vsa kopališča ostajajo za rekreativne kopalce zaprta."Da bi izpeljali vse varnostne ukrepe, ki so nam jih zastavili, bi morali zaposliti več ljudi. Za precej manj kopalcev,"pravijo. V petek naj bi začeli obratovati v Termah Olimija, v večini ostalih zdravilišč pa s 15. junijem.