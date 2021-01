'Zaenkrat ni informacij o resnih stranskih učinkih cepiva'

Na današnji tiskovni konferenci je državna sekretarka na ministrstvu za zdravje mag. Mateja Magajne povedala, da podatke o stranskih učinkih zbira NIJZ. "Vsi dogodki, ki se zgodijo po cepljenju, so analizirani. Naknadno se tako ugotavlja, ali gre za dogodek, ki je povezan s cepljenjem, ali ne."Glede govoric o domnevni smrti, ki da se je zgodila po cepljenju, je povedala, da nimajo nobenih informacij o tem, da bi se po cepljenju pri komurkoli pojavili resni stranski učinki.

Državna sekretarka je tudi komentirala informacije o tem, da naj bi nekateri starejši v DSO zboleli po cepljenju. Kot je pojasnila, so bili verjetno okuženi že pred cepljenjem, a so bili v inkubacijski dobi in znakov okužbe niso kazali. Ob tem je dejala, da je to možno tako pri covidu-19 kot pri drugih boleznih, ko cepivo še ni začelo delovati, cepljena oseba pa je bila v inkubacijski dobi.

"Po podatkih proizvajalca cepiva je po 14 dneh od prejema prvega odmerka cepiva zagotovljena vsaj 50-odstotna zaščita," je dejala glede obsega zaščite pred okužbo pri tistih, ki so prejeli cepivo. "Veliko stanovalcev DSO je okužbo že prebolelo, cepljenih je bilo 8000, kar pomeni, da bi jih bilo po 14 dneh od prvega odmerka imunih vsaj 4000." Po 14 dneh se bodo tako tudi poznali prvi učinki cepljenja. "Z drugim odmerkom cepiva pa se ta zaščita močno poveča. To bo imelo delni vpliv na hospitalizacije v drugi polovici januarja. Vse skupaj pa je sicer odvisno od obolevanja v splošni populaciji."