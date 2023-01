Ni več potrebe po testiranju, besni delavci napadli policiste

Končanje kitajske politike ničelnega covida je sicer na pot poslalo številne navdušene potnike, toda hkrati je več tisoč ljudi ostalo brez službe. Odpuščeni delavci enega izmed tehnoloških podjetij, ki proizvaja komplete za testiranje, po katerih zdaj ne bo več tolikšne potrebe, so se med izgredi spopadli s policijo. Posnetki s spleta prikazujejo posebno enoto, ki se ritensko umika, protestniki pa vanjo mečejo različne predmete.

Oblasti v Pekingu so konec lanskega leta odpravile politiko ničelne tolerance do covida in obvezno testiranje na okužbo za večino prebivalcev. Povpraševanje po opremi za testiranje se je nemudoma zmanjšalo, kar pomeni, da tudi njena proizvodnja ni več potrebna v takšnem obsegu. Več tisoč delavcev podjetja Zybio, ki je specializirano za in vitro diagnostične reagente ter opremo, je tako izvedelo, da bodo izgubili službo. Vodstvu pa so prav tako očitali, da jim dolguje obljubljeno plačilo. Zbrali so se na protestu v Čongčingu na jugozahodu Kitajske, ki se je nazadnje sprevrgel v izgrede in spopade s policijo.

Po spletnih omrežjih so tako v soboto zaokrožili posnetki na stotine ljudi, ki pred tovarno skandirajo: "Vrnite nam denar!" Vodstvo podjetja jim je namreč izplačalo precej manjšo plačo, kot jim je bila obljubljena takrat, ko so jih najeli. Ko je padel mrak, je protest postal agresivnejši. Na prizorišče so poslali posebne policijske enote, protestniki pa so vanje začeli metati stole, zaboje in druge predmete. Povsod so ležale tudi škatle hitrih antigenskih testov, poroča BBC.

Prav protesti, ki so se pred tedni razširili po državi, so bili sicer tisti, zaradi katerih je Peking nazadnje vendarle odpravil ukrepe politike ničelnega covida. Potovalna mrzlica Kitajska je v nedeljo po skoraj treh letih odpravila obvezno karanteno za potnike iz tujine, ki so jo uvedli zaradi epidemije covida-19. Potnikom, ki vstopijo na Kitajsko, ni treba več v karanteno, morajo pa v 48 urah po prihodu v državo opraviti test PCR.

Na letališču v Pekingu so odstranili ovire, ki so ločevale potnike iz domovine od tistih iz tujine, enako je bilo v Šanghaju. Odpravljene so tudi nekatere omejitve za potovanja iz Hongkonga v celinsko Kitajsko. Dnevno bo zdaj mejo na treh prehodih lahko prečkalo do 50.000 prebivalcev Hongkonga, ki se bodo morali predhodno registrirati na spletu. Še dodatnih 10.000 jih bo lahko iz Hongkonga na Kitajsko vstopilo na letališčih in v pristaniščih. Takoj po odpravi omejitev so iz Hongkonga poročali o množicah ljudi, ki so se odpravile čez mejo. Na spletu se je za prehod meje že registriralo več kot 400.000 ljudi.