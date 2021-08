NIJZ dvomilijonski posel oddal neznanemu podjetju City Connect

NIJZ je sicer k oddaji ponudb povabil šest klicnih centrov, in sicer CDE Nove tehnologije, WIN4U, Mediano, AP Ljubljana, City Connect in Odmev kontaktni center. Na NIJZ so pojasnili, da so City Connect izbrali, ker je bil to najugodnejši ponudnik. Cen vseh sodelujočih sicer še niso razkrili, saj odločitev še ni bila pravnomočna.

"K oddaji ponudbe smo povabili vsa podjetja (šest), ki se s tovrstno dejavnostjo ukvarjajo v okviru Kluba slovenskih podjetnikov ali so sama navezala stik z nami," so za Finance pojasnili na NIJZ in dodali, da je bilo na NIJZ "posredovano pismo, ki je bilo naslovljeno na predsednika vlade, z dne 9. februarja 2021". Morebitne izvajalce klicnega centra so identificirali na podlagi lastnega pregleda stanja, objav v medijih in prek poziva kluba, nekatera podjetja pa so tudi sama posredovala pobudo na NIJZ, so še dodali.

Po neuradnih informacijah časnika naj bi Klub slovenskih podjetnikov (SBC) na zaprosilo NIJZ informativno posredoval seznam sedmih podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo klicnega centra, in sicer CDE Nove tehnologije, WIN4U, TEAM4U, Call 365, Vocatel, Ornatus KC in Echo Center. Omenjeni seznam je sicer precej drugačen od končnega seznama NIJZ, poleg tega na seznamu SBC tudi ni na koncu izbranega izvajalca City Connect.

V SBC so za Finance razložili, da so februarja letos predsedniku vlade (v vednost pa tudi NIJZ in še nekaterim v vladi in koaliciji) res poslali "dopis s pobudo o uporabi klicnih centrov za epidemiološko sledenje", saj naj bi bilo to bolj racionalno, kot pa da bi NIJZ dodatno zaposloval. Informacije o klicnih centrih je z interneta zbral eden od njihovih članov, ki je poznavalec področja. "Od člana smo prejeli informacijo o sedmih podjetjih, ki opravljajo to dejavnost, in jo posredovali zgolj kot informacijo na povpraševanje NIJZ ..." so povedali za Finance na SBC in dodali, da "niti eno podjetje od sedmih navedenih podjetij ni član SBC niti jih v klubu nismo direktno kontaktirali, zato nikakor ne drži navedba, da so na NIJZ povabili vsa podjetja (šest), ki se s tovrstno dejavnostjo ukvarjajo v okviru Kluba slovenskih podjetnikov – ta podjetja sploh niso člani SBC, niti se ne ukvarjajo s to dejavnostjo v okviru kluba". Pojasnili so še, da podjetje City Connect ni navedeno v njihovem dopisu in da tega podjetja niti ne poznajo. "Od začetka je bila naša pobuda dobronamerna, to je, da se organizira epidemiološko sledenje čim bolj strokovno in cenovno ustrezno, zato je jasno, da tudi v klubu menimo, da bi bil pravi način javni razpis z jasno določenimi in javnosti dostopnimi merili za izbor," so še povedali v SBC.