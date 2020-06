NIJZ: Epidemija ni razlog za zaprtje trgovin ob nedeljah

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je že v petek pozvala vlado, naj v sklopu številčnega sproščanja ukrepov ob koncu epidemije, ki so začeli veljati danes, prekliče tudi odlok o zaprtju trgovin ob nedeljah in praznikih. "Spremembe ohranjajo zaprtje prodajaln ob nedeljah in praznikih, razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprte, ohranja se tudi minimalni obratovalni čas prodajaln," so danes še enkrat opozorili na TZS.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pa so pozvali, naj pojasni, kakšni so zdravstveni zadrži, zaradi katerih ocenjujejo, da morajo prodajalne (razen navedenih izjem) še naprej ostati zaprte. "Toliko bolj nas čudi odločitev vlade, ker se s 1. junijem neomejeno odpirajo storitve na področju turističnih dejavnosti, omejitev pa ni niti za druge storitvene dejavnosti, ki so zaradi neposrednega fizičnega stika veliko bolj izpostavljene tveganju okužbe s covidom-19, kot trgovina," še menijo na TZS.

Krek: Mi nismo dajali napotkov o delovnem času trgovin

Da niso dajali nikakršnih napotkov o delovnem času trgovin, je na današnji novinarski konferenci dejal predstavnik NIJZ Milan Krek. "To je stvar pristojnih ministrstev oziroma lokalnih skupnosti," je še dodal.

Po njegovem odgovoru sodeč zaprtje trgovin ob nedeljah torej ni (več) ukrep, s katerim bi radi preprečili širjenje epidemije, temveč trgovine ostajajo zaprte predvsem zaradi polemik, da si tudi prodajalke in prodajalci ob nedeljah zaslužijo prost dan.