NIJZ: Hrvaška ostaja varna država. Hojs opozoril, da ne bo odpustkov

Še pred dobrim tednom je bila epidemiološka situacija na Hrvaškem relativno ugodna, a je zdaj kot kaže popuščanje preventivnih ukrepov, med drugim tudi odprtje meja, stanje znova poslabšalo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) kljub temu potovanj v to sosednjo državo ne odsvetuje, je danes v izjavi za javnost povedala Eva Grilc z inštituta.

Pojasnila je, da so danes kontaktirali zagrebški inštitut za javno zdravje, kjer so potrdili, da število obolelih narašča, vendar Hrvaška ostaja še naprej varna država. "Večina obolelih je v znanih žariščih, ki med seboj niso povezana, in jih ni v turističnih krajih. Hrvaška je tako še na zemljevidu varnih držav. 14-dnevna kumulativna incidenca znaša okoli 5,7 na 100.000 in zaenkrat potovanj na Hrvaško ne odsvetujemo," je dejala.