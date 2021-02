NIJZ izbrisal lažno pozitivne hitre teste, v ponedeljek 72 okužb manj

Množično testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

V torek so namreč sporočili, da je bilo dan pred v Sloveniji potrjenih 1619 okužb z novim koronavirusom. Danes pa podatki na spletni strani NIJZ kažejo, da so potrdili le 1547 okužb. Za ostale dni v tednu večjih odstopanj v potrjenih primerih okužb ni.

Spomnimo, da se je v zadnjem tednu zastavilo vprašanje, kako lažno pozitivni hitri testi vplivajo na odpiranje in zapiranje države? Predvsem pri množičnem testiranju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju se je naštelo veliko število oseb, ki so bile na hitrem testiranju pozitivne, zatem pa na PCR testu negativne.