NIJZ izdal tudi priporočila za izvajanje športne vadbe

Zaradi intenzivne fizične aktivnosti, hitrega gibanja in pospešenega dihanja se sprošča večja količina kapljic iz ust in potencialno tudi novega koronavirusa, zato je tveganje za prenos okužbe zlasti v zaprtih prostorih večje.

Priporočajo, da za zaščito poskrbimo tudi z dodatnimi ukrepi in prilagojenim načinom vadbe:

- razpored vadbe različnih skupin naj bo pripravljen tako, da se vadbe med seboj časovno ne prekrivajo in se različne skupine vadečih med seboj ne srečujejo,

- vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se bodo uporabljali med vadbo, morajo biti predhodno ustrezno razkuženi,

- v športni objekt in na površine je treba vstopati posamezno na razdalji najmanj 1,5 oz. 2 metra,

- ob vstopu v športni objekt naj si udeleženci umijejo ali razkužijo roke,

- neposredno pred vstopom na športno površino naj si ponovno umijejo ali razkužijo roke,

- v zaprtih prostorih vsi (trenerji in udeleženci športnih dejavnosti) nosijo masko ves čas, razen med vadbo,

- poleg udeležencev naj bodo med vadbo prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno prisotne za izvedbo vadbe.

Udeleženci športne rekreativne dejavnosti in trenerji naj med seboj vzdržujejo medsebojno razdaljo 2 metra oz. več, če gre za vrste športa s hitrimi gibi in veliko hitrostjo. Medosebna razdalja glede na vrsto rekreativne športne aktivnosti med gibanjem mora biti tolikšna, da se prepreči kapljični prenos z ene osebe na drugo. Medosebno razdaljo glede na vrsto športa in hitrost gibanja določi specialist medicine dela, prometa in športa, ki oceni tudi potrebno površino športnega objekta/igrišča za posameznega udeleženca.

V zaprtih dvoranskih prostorih naj bo skupina čim manjša. Manjša, kot je skupina, manjše, kot je število udeležencev na površino športnega objekta/igrišča ter večja, kot je razdalja med udeleženci, manjša je možnost prenosa virusa.