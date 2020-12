NIJZ: Ni dokazov, da bi se okužba širila s hrano ali embalažo

"Če bi okužena oseba zakašljala v naš krožnik in bi to onesnaženo hrano zatem zaužili, bi želodčna kislina virus razgradila in zato ne bi bil več nevaren za naše zdravje. V povezavi z živili so mnogo nevarnejši gastrointestinalni virusi - norovirusi in hepatitis A, zaradi katerih zbolimo po zaužitju onesnažene hrane," so dodali na NIJZ.

Pri covidu-19 največje nevarnosti ne predstavljata hrana in embalaža, resnično nevarnost predstavlja neupoštevanje varne medsebojne razdalje. Mnogo varnejše je naročanje hrane na dom kot obisk trgovin, kjer se srečujemo z večjim številom ljudi, med katerimi so lahko tudi prenašalci novega koronavirusa, so opozorili na NIJZ. So pa dodali, da, kadar govorimo o varnosti hrane, ničelno tveganje ne obstaja in nam popolne varnosti ne more zagotoviti nihče.

Danes so v Sloveniji potrdili 1030 novih okužb s koronavirusom. Skupno so v Sloveniji doslej opravili 555.886 testov in potrdili 85.805 okužb. Umrlo je 1744 bolnikov s covidom-19. Po zadnjih podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji 20.481 aktivnih primerov okužbe.