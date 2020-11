NIJZ: Novi koronavirus se z uživanjem hrane ne prenaša

Znanstveniki in vlade po vsem svetu spremljajo širjenje novega koronavirusa, ki povzroča covid-19, in poudarjajo, da se po trenutnih podatkih virus z uživanjem hrane ne prenaša. Po podatkih Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) ni dokazov, da bi živila v zvezi s covidom-19 predstavljala tveganje za javno zdravje, so sporočili z NIJZ.

Evropska agencija za varnost hrane nadalje navaja, da v skladu s podatki o prejšnjih izbruhih podobnih okužb s koronavirusom (SARS-CoV, MERS-CoV) ni verjetno, da se novi koronavirus (SARS-CoV-2) razlikuje od predhodnikov glede prenosa s hrano, so izpostavili pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) navaja, da se lahko virus prenaša s človeka na človeka predvsem prek dihal. Po navedbah nemške agencije za oceno tveganja (BfR) ni podatkov o okužbah z drugimi koronavirusi zaradi uživanja hrane. Prenos virusa prek nedavno onesnaženih površin pa je možen ob dotiku, ker lahko virusi, ki jih najdemo na rokah, v telo vstopijo skozi sluznico nosu, ust ali oči in povzročijo okužbo. Vendar je to možno le kmalu po onesnaženju površine, saj imajo koronavirusi v okolju razmeroma nizko stabilnost. Francoska nacionalna agencija za varnost hrane (ANSES) pa je sporočila, da na podlagi sedanjih spoznanj prenos novega koronavirusa prek prebavnega trakta ni možen. Virusi, kot je SARS-CoV-2, za razmnoževanje potrebujejo živega gostitelja, zato se v hrani in vodi ne razmnožujejo, so še izpostavili pri NIJZ.