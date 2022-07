'Število primerov smrti zaradi covida ne narašča intenzivno'

Po podatkih, ki jih je objavilo ministrstvo za zdravje, so v sredo opravili 806 PCR-testov ter 5847 hitrih. Potrdili so 1738 okužb. V bolnišnicah je več tistih, ki imajo poleg covida še druge bolezni. Skupno je na oddelkih 217 oseb, od tega 59 zaradi covida in 146 s covidom. Na intenzivni negi pa 12, od tega pet s covidom in sedem zaradi covida. Iz bolnišnic so odpustili deset bolnikov, trije pa so umrli.

Po podatkih NIJZ je pri nas s poživitvenim odmerkom cepljenih nekaj več kot 30 odstotkov prebivalcev. "Situacija nakazuje, da je potrebno intenzivno spremljati, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju." Poudarila je, da je še vedno priporočljivo upoštevati pet osnovnih ukrepov - maske, distanca, razkuževnaje, prezračevanje in cepljenje. Povedala je, da so "epidemiološki ukrepi na mestu" .

Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nuška Čakš Jager je povedala, da se 14-dnevno povprečje dviguje ter da se bližamo povprečju EU. "Največje breme pozitivnih primerov je v starostnih skupinah med 15 in 45 let. Trend rasti je viden tudi v starejših starostnih skupinah. V sloveniji je vidna rahla krivulja vzpona." Ob tem je dodala, da zaenkrat ni videti večjega tveganja ali nihanj. "Se pa nakazuje večji trend izbruhov v domovih za starejše.

Glede epidemiološke slike v svetu, je Čakš Jagrova povedala, da največ primerov še vedno beležijo v Franciji, Nemčiji, Braziliji in Italiji. "Prevladuje omikron. Zntoraj tega pa v večini varianta ba.5 ter nekaj ba.4. V svetu tudi beležijo upad števila smrti. WHO poudarja, da se podatki zbirajo delno in beležijo različno. Število smrti intenzivno ne narašča, kar je zelo pomembno."

"V EU beležimo porast števila pozitivnih primerov. Porast je zabeležen v starostni skupini nad 65 let. Breme bolezni je večje v mlajši populaciji. Prihajajo poročila o povečanih obremenitvah intenzivnih oddelkov. Toda tudi tukaj je pri interpretaciji potrebna določena previdnost, ker so tudi druga stanja - vročinska in kronična. V bolnišnicah so bolniki, ki imajo tudi druge bolezni in niso tam primarno zaradi korone."

Glede splošnega stanja epidemije je povedala, da je Slovenija primerljiva z evropskim povprečjem, zaostaja pa pri precepljenosti s poživitvenim odmerkom. V EU je ta preko 50 odstotkov, pri nas nekaj več kot 30.