NIJZ o pripravah na omejevanje okužb jeseni in pozimi

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so sicer danes objavili priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužb z novim koronavirusom na prireditvah in dogodkih. V priporočilih, ki so razdeljena na dva scenarija, med drugim svetujejo vzdrževanje medosebne razdalje, razkuževanje ali umivanje rok in nošnjo zaščitnih mask.