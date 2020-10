NIJZ o spremembah zakona: Smo zdravniki, ne pa represivni organ

"Nedopustno je, da predlog spremembe ZNB postavlja epidemiološko službo v vlogo represivnega organa, to je z vidika epidemiološke stroke nesprejemljivo. Epidemiologi smo zdravniki in ne bomo opravljali vloge uradne osebe, ki bo odrejala omejevanje prostega gibanja ljudem, " vladi sporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ.)

Dodali so, da to ne bi bilo etično, hkrati pa bi bilo v nasprotju z njihovim poslanstvom in namenom delovanja. Pri tem bi se porušilo zaupanje ljudi v epidemiološko službo, ki je nujno za uspešno izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, svarijo.

Kot so še zapisali na NIJZ, predlagane spremembe Zakona o nalezljivih boleznih, vključenega v PKP5, predstavljajo ne le dodatno obremenitev epidemiološke službe, ampak tudi prevzem pristojnosti upravnega organa. Kot so poudarili, je NIJZ javni zavod za namene izvajanja javne službe na področju javnega zdravja.

NIJZ v nobenem primeru ni upravni organ, ampak je zgolj izvajalec javne službe brez kakršnegakoli javnega pooblastila za upravno odločanje. Upravne naloge, torej odločanje v upravnih postopkih na podlagi določb Zakona o državni upravi, v RS izvršuje državna uprava kot del izvršilne veje oblasti, so jasni. Poudarjajo, da bo epidemiološka služba opravljala in tudi nadaljevala s svojim strokovnim delom, ki ga bo glede na stanje v državi in glede na svoje razpoložljive resurse zmogla. Kot so izpostavili, namreč epidemiologi že zdaj pregorevajo, so iztrošeni in izmučeni.

Svarijo, da zakonito, pravno sistemsko in ustavno rešitev predstavlja trenutni sistem izdajanja karantenskih odločb, kar bi bilo smiselno ohraniti:"Tako bi epidemiološka služba še naprej osebam, ki so bile v rizičnih stikih, predlagala karanteno. O tem bi obvestili MZ oziroma Zdravstveni inšpektorat, ki sta pristojna organa za izdajo karantenske odločbe." Kot so zaključili, zato "epidemiološka služba NIJZ ne more in ne bo prevzela pristojnosti upravnega organa."