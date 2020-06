NIJZ opozarja na lažna sporočila, ki zlorabljajo njihov znak

Na NIJZ opozarjajo, da so se pojavila lažna spletna sporočila, ki zlorabljajo znak NIJZ in ustvarjajo lažen vtis, da gre za uradno sporočilo NIJZ in ministrstva za zdravje. Sporočilo, ki obljublja posredovanje pri zagotavljanju zaščitne opreme za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom, je lažno. Gre za spletno prevaro, so opozorili.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je o spletni prevari obvestil pristojne organe. "Vse, ki bi morebiti dobili podobno elektronsko sporočilo, opozarjamo, da gre za prevaro in nujno priporočamo, da sporočilo nemudoma zbrišete in ne odpirate nobenih navedenih povezav," so zapisali na spletni strani NIJZ.