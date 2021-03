NIJZ: Ostalo je še 15.000 doz cepiva AstraZenece

Po naših neuradnih informacijah cepilni centri odlašajo z naročilom, ker čakajo novo strategijo za cepljenje. Vlada naj bi jo predstavila danes, a se to ni zgodilo.

V tem tednu bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) namenil 13.400 odmerkov cepiv Pfizerja in Moderne za drugi odmerek cepljenja. Poleg tega bo 1250 odmerkov namenjenih za prvi odmerek oskrbovancev v domovih za starejše in za starejše od 80 let.

Nekaj cepiv Moderne in Pfizerja bodo rezervirali za druge odmerke cepljenja. Tako bo za drugi odmerek namenjenih 7200 cepiva Moderne in 2300 odmerkov Pfizerja. V prihodnjih dveh tednih - od 8. do 19. marca - bodo cepivo Pfizerja porabili predvsem za drugi odmerek cepljenja.

Cepilni centri so za ta teden naročili 14.000 odmerkov cepiv AstraZenece, kar bo NIJZ v celoti tudi izpolnil. A kot opozarjajo, bo na zalogi pri NIJZ ostalo še 15.000 nerazporejenega cepiva, zato so cepilne centre danes ponovno pozvali, naj naročijo cepivo za skupine, ki so na vrsti za cepljenje v skladu s strategijo.

Po naših neuradnih informacijah cepilni centri odlašajo z naročilom, ker čakajo novo strategijo cepljenja. Vlada naj bi jo predstavila danes, a se to ni zgodilo.