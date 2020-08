NIJZ prvi teden šole za vse učence v skupnih prostorih priporoča uporabo mask

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil priporočila za uporabo zaščitnih mask. Vsem učencem prvi teden šole priporočajo nošenje zaščitnih mask, a le, ko se bodo nahajali v skupnih prostorih. V učilnicah NIJZ mask ne priporoča.

icon-expand Šolarji bodo morali nositi masko v skupnih prostorih. FOTO: Shutterstock

Priporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) velja od 31. avgusta do 6. septembra. Pri otrocih do vključno petega leta starosti uporabo mask ne priporočajo. Za otroke, stare med šest in 11 let, uporabo mask NIJZ priporoča skladno s splošnimi specifičnimi priporočili, ki jih lahko najdete na njihovi spletni strani. Nošenje zaščitnih mask NIJZ priporoča tudi vsem odraslim oziroma starejšim od 12 let. V osnovnih šolah naj učenci v učilnicah mask ne uporabljajo, v skupnih prostorih pa je to priporočeno. Za srednje šole velja enako priporočilo. Navedeno tedensko priporočilo velja na podlagi povprečnega dnevnega števila potrjenih primerov lokalnega prenosa v zadnjih sedmih dneh. Priporočila so sicer pripravljena za posamezne starostne skupine in upoštevajo aktualno epidemiološko situacijo v državi. NIJZ bo vsak petek objavil posodobljena priporočila. Pri uporabi mask je sicer treba upoštevati pravilno namestitev in odstranitev maske ter načelo nedotikanja maske med nošenjem, še poudarjajo na NIJZ.

icon-expand Priporočila NIJZ za uporabo zaščitnih mask FOTO: NIJZ

Ministrica Kustec: Temeljni izhodišči za prehod na drug model bosta število okužb in njihov demografski profil Slovenija bo skušala pouk po modelu B izvajati dokler bo le mogoče, če se bodo razmere slabšale, pa se bo po posvetovanju z NIJZ in drugimi prešlo na drug model, je v pogovoru za STA povedala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. "Pri tem bodo temeljna izhodišča število dnevnih in tedenskih okužb ter demografski profil okuženih," je dejala. Po besedah ministrice bodo pri ocenjevanju epidemiološke slike posebej pozorni na okužbe med mladimi. "V drugem delu počitnic smo na primer videli, da je bilo največ okuženih ravno v generacijski skupini dijakov in študentov, zato je treba biti previden in sproti spremljati, kaj se dogaja na tem področju," je dejala. Sicer ostaja optimistična in verjame, da se bodo vsi obnašali odgovorno in skrbeli drug za drugega.