NIJZ s priporočili glede dodatnih odmerkov cepiv proti covidu-19

Objavljamo del priporočil in navodil glede cepljenja z osnovnimi, poživitvenimi, sezonskimi poživitvenimi in dodatnimi odmerki cepiv proti covidu-19.

Osnovno cepljenje proti covidu-19

Osnovno cepljenje, kot je znano, poteka s cepivi podjetij Johnson&Johnson (en odmerek cepiva), Pfizer in Novavax (dva odmerka v razmaku najmanj treh tednov) ter Moderna (dva odmerka v razmaku štirih tednov). Mlajšim od 30 let je zaradi nekoliko večjega tveganja za možnost vnetja srca pri cepljenju s cepivom Moderne svetovano cepljenje s cepivom Pfizerja ali Novavaxa, vendar lahko na lastno željo prejmejo tudi cepivo Moderne.

Prvi poživitveni odmerek proti covidu-19

Prvi poživitveni odmerek lahko oseba prejme po opravljenem osnovnem cepljenju proti covidu-19 za poživitev in podaljšanje zaščite. Priporočljiv je za vse osebe, stare več kot 18 let, in za mladostnike s kroničnimi boleznimi med 12. in 17. letom, lahko pa ga prejmejo tudi zdravi mladostniki. Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in prvim poživitvenim cepljenjem je vsaj tri mesece.