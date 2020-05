NIJZ s priporočili za savne in solarije ter tetoviranje in piercing

V savnah in solarijih morajo zaposleni nositi obrazno masko. Po vsaki uporabi solarija je treba očistiti in razkužiti solarij. Po uporabi finske in drugih savn je treba očistiti in razkužiti tudi tuš, ki ga je stranka uporabljala. NIJZ do popolne umiritve epidemiološke situacije odsvetuje obisk turške savne, ostale vrste savn naj naenkrat ne uporablja več kot ena oseba, razen če gre za člane iste družine.

Zagotavljati morajo medosebno razdaljo vsaj 1,5 oz. dva metra, predmetov in površin naj se dotikajo le toliko, kot je nujno potrebno, stranke je treba predhodno naročiti po telefonu. Pri vhodnih vratih mora biti nameščen podajalnik za razkužilo za obvezno razkuževanje rok strank. NIJZ starejšim in bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, z večjim tveganjem za težji potek bolezni, do popolne umiritve epidemiološke situacije odsvetuje, da prihajajo na te storitve.

Pri tetoviranju in pircingu morajo zaposleni nositi obrazno masko in vizir ali kirurško masko IIR in zaščitna očala. Če dela izvajajo na obrazu oz. glavi, mora biti izvajalec zaščiten z masko FFP2, vizirjem in predpasnikom za enkratno uporabo. Stranka mora masko nositi ves čas obiska, razen če je zaradi narave storitve ne more nositi. Po vsaki stranki je treba očistiti in razkužiti inštrumente oz. pribor, z izjemo tistih, ki se uporabljajo za enkratno uporabo oz. se sterilizirajo. V primeru, da v istem prostoru dela več ekip, naj bo med posameznimi strankami vsaj dva metra razdalje.

Med skupnimi navodili za obe dejavnosti pa je NIJZ navedel, da je treba po vsaki menjavi stranke obrisati površine, ki jih je uporabljala, z običajnim čistilom ali razkužilom. To so naslonjala stola za glavo in za roke oz. posteljo, površine, kamor stranka odloži svojo torbo, odlagalne površine za delovne pripomočke

V primeru stolov iz tkanine naj se uporabi polivinilna prevleka za enkratno uporabo. Podloge za enkratno uporabo je treba zamenjati in jih odvreči v koš za odpadke po vsaki stranki, tudi uporabljene rjuhe in brisače je treba zamenjati po vsaki stranki in oprati pri temperaturi vsaj 60 stopinja Celzija.