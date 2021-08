NIJZ starejše od 50 let kot skupino z večjim tveganjem posebej pozval k cepljenju

Po navedbah inštituta so jih k pripravi vabil pozvali na ministrstvu za zdravje, podatke o tistih, ki še niso bili cepljeni, in njihove kontaktne podatke pa so pridobili iz CRPP, in sicer na podlagi Zakona o zbirkah s področja zdravstvenega varstva.

Ministrstvo RS za zdravje (MZ) in cepilni centri so se ob tem dogovorili, da bi bilo vse prebivalce, starejše od 50 let (ker spadajo v skupino z večjim tveganjem za težji potek bolezni), ki še niso bili cepljeni, smiselno s pisnim vabilom povabiti na cepljenje v cepilne centre ali mobilne cepilne enote.

Tako je ministrstvo v želji po enotnem in celovitem pristopu, ki ne obremenjuje posameznih cepilnih centrov, zaprosilo NIJZ, da povabi navedene paciente. Podatke o osebah, ki še niso bile cepljene, in njihove kontaktne podatke so pridobili iz zbirke Centralnega registra podatkov o pacientih (CRPP).

"14. b člen Zakona o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) namreč določa, da lahko izvajalci in NIJZ kontaktne podatke pacienta iz CRPP uporabijo za obveščanje pacienta o spremembah podatkov v CRPP in drugih zbirkah eZdravja, posredovanje ključev za elektronsko identifikacijo pacienta, izvedbo stikov s pacientom pred načrtovano zdravstveno storitvijo, posredovanje informacij in navodil v zvezi z načrtovano zdravstveno storitvijo, vabilo pacienta na izvedbo zdravstvene storitve, izvajanje zdravstvene storitve na daljavo ter spremljanje izkušenj pacienta in izidov zdravstvene obravnave po izvedbi zdravstvene storitve, pri čemer je treba upoštevati predpise s področja varstva osebnih podatkov glede tehničnih ukrepov za zagotavljanje varnosti podatkov pri komunikaciji," so navedli na inštitutu.