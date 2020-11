NIJZ staršem: Če bo otrok sam doma, določite jasna hišna pravila

V ponedeljek se po podaljšanih počitnicah k pouku, čeprav na daljavo, vračajo vsi osnovnošolci. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje staršem tistih otrok, ki bodo sami doma, svetujejo, naj se z otrokom vnaprej dogovorijo za pravila, ki jih mora spoštovati, ko je sam doma. "Skupaj napišemo seznam pravil in ga obesimo na vidno mesto," priporočajo.

Kot izpostavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ni enotnega merila, kdaj otroka pustiti samega doma, otroci se namreč med seboj precej razlikujejo. A po splošnih priporočilih otroka, mlajšega od 10 let, ne puščamo doma samega. Staršem starejših otrok svetujejo, naj bo odločitev, ali jih pustiti same doma, odvisna predvsem od otrokove zmožnosti dobre presoje in pravilnega ravnanja, ko se znajde sam v nepričakovani situaciji. "Upoštevamo tudi, kako odgovoren je otrok pri delu za šolo in domačih opravilih ter ali spoštuje dogovorjena pravila in varnostne ukrepe," dodajajo. Predlagajo, da starši otroka nekajkrat preizkusijo in pustijo za krajši čas samega, medtem ko so nekje v bližini in lahko dosegljivi. Potem naj se o tej izkušnji z otrokom pogovorijo in ugotovijo, pri katerih spretnostih še ni dovolj zanesljiv.

A še preden otroka pustijo samega, svetujejo, da se družina dogovori o pravilih, ki jih bo otrok spoštoval tudi, ko bo sam doma. Na NIJZ ob tem izpostavljajo teme, o katerih se je pomembno dogovoriti. In sicer kdaj in kako naj spremlja pouk na daljavo in naredi domačo nalogo, ali lahko uporablja kuhinjo za pripravo malice in katere gospodinjske aparate lahko uporablja, ali lahko gleda televizijo in igra računalniške igrice, če da, pa tudi, katere lahko igra in kako dolgo. Poleg tega naj starši z otrokom dorečejo tudi, katera domača opravila mora narediti, da obiski sošolcev, prijateljev ali sosedov niso dovoljeni, da ni dovoljeno iti iz stanovanja, niti ni dovoljeno odpirati vrat neznancem ali sosedom.