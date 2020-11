NIJZ v prvi polovici letošnjega leta zaznal večjo porabo antidepresivov

V prvi polovici letošnjega leta so na NIJZ zaznali porast števila predpisanih receptov za antidepresive in porast števila oseb, ki so prejele vsaj en recept za antidepresive med marcem in majem 2020.

Na Nacionalnem inštitut za javno zdravje (NIJZ) pojasnjujejo, da ne moremo govoriti o množičnem predpisovanju teh zdravil, saj je aprila antidepresive prejelo 2,4 odstotka populacije, maja pa trije odstotki.

Ob tem so še poudarili, da je število predpisanih definiranih dnevnih odmerkov aprila padlo, maja pa poraslo, tako da ni zaznati večjih razlik v skupni količini predpisanih dnevnih odmerkov.

Poleg tega je bila med epidemijo covida-19 v veljavi uredba, ki je omejila izdajo zdravil na količino, ki ustreza zdravljenju bolnika za obdobje enega meseca. Konec marca in aprila so posamezniki verjetno tudi manj obiskovali zdravnike, ponekod je bil otežen dostop. V maju, ko so se razmere začele umirjati, so poiskali stik z zdravnikom, morda pa so si v strahu pred ponovnim zaprtjem želeli poskrbeti ustrezne zaloge, ugotavljajo na NIJZ.

"Težko je enoznačno strokovno utemeljiti, zakaj je prišlo do porasta predpisanih antidepresivov. Težek položaj je verjetno vplival tudi na psihično stanje posameznikov," so zapisali na spletni strani.