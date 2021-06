NIJZ vendarle pričel slediti stikom okuženih, anketiranci odzivni

Sledenje stikom in dosledno izvajanje lokalnih karanten sta ukrep, ki je bistveno pomagal državam, kot so Vietnam, Nova Zelandija, Laos, Kitajska in Avstralija, da so iz prvih treh valov epidemije izšle kot zmagovalke. Slovenija je to orožje vrgla v koruzo že oktobra lani, ko so na NIJZ izračunali, da bi pri 2000 potrjenih primerih na dan in desetih visoko tveganih kontaktih prišlo do 200.000 karanten vsakih deset dni, "kar bi v karanteno spravilo celotno državo".