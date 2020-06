Kako hitro si NIJZ premisli?

Pravila o karanteni ob prihodu v Slovenijo so se čez noč zaostrila in potem še isti dan spremenila. Nošenje mask je bilo v zgolj nekaj dneh najprej obvezno, nato priporočljivo, nazadnje pa "priporočljivo in zato obvezno". In kot da to ni dovolj, se je izkazalo, da direktor NIJZ ne pozna ukrepov, ki jih predlaga prav NIJZ. Od državljanov se medtem pričakuje, da jih bomo.

V petek je na ljubljanskem letališču po več mesecih zatišja pristal prvi redni potniški let. Še en dokaz, da se življenje po epidemiji spet vrača v normalne tirnice. A žal z grenkim priokusom. Kar polovica od 24 potnikov, ki so na krovu letala Air Serbia pripotovali v Slovenijo, je doživela nepričakovano dobrodošlico v obliki karantene. Nič posebnega, če ne bi vlada dobesedno čez noč spremenila tolmačenja svojega odloka o prehajanju meje. Nenadoma je bila karantena obvezna za "vse, ki prihajajo iz tretje države, ne glede na državljanstvo ali bivališče". Le dan, celo le nekaj ur prej je veljajo, da državljanom Slovenije in tujcem, ki imajo pri nas stalno ali začasno bivališče, v karanteno ni treba, vlada je pravila, ki potem nenadoma niso veljala več, objavila tudi na Instagramu. Obveščanje o spremembah se jim, nasprotno, ni zdelo nujno.

Potem pa: nov dan, novo tolmačenje. Nenadoma je bilo spet vse "po starem". Če povzamemo: v četrtek ob prihodu iz tretje države državljanom Slovenije in tujcem, ki imajo pri nas stalno ali začasno prebivališče, v karanteno ni bilo treba, v petek je bila obvezna, v soboto pa spet ne. Vlada je odločitev ob posvetovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) spremenila že v petek, aktualna je bila torej vsega nekaj ur. "Ne glede na nekatera pretekla tveganja danes v nekaterih tretjih državah v soseščini oziroma regiji obstaja ugodna epidemiološka slika," so na notranjem ministrstvu pojasnjevali, zakaj so si nenadoma premislili. Zakaj so si premislili na NIJZ, kjer so še malo pred tem isto ureditev ocenjevali kot neprimerno ("Tako se možnost vnosa bolezni bistveni poveča."), nam ni uspelo izvedeti.

Zmeda s karanteno ni edini primer shizofrenega odločanja ali pa vsaj komuniciranja NIJZ, ki ga od začetka maja vodi Milan Krek. Podobna "limonada" se je spletla tudi okoli vprašanja nošenja mask. "Maske niso več obvezne, razen za okužene," je na četrtkovi novinarski konferenci javnosti razlagal Krek, čemur je z objavo na Instagramu pritegnila tudi vlada.

Informacija očitno ni prišla do trgovcev, saj so številni kupci, ki so v trgovine želeli brez maske, ostali pred vrati. Kar se je že v petek, ko so maske spet postale obvezne do konca epidemije oziroma še dlje, izkazalo za upravičeno.

Nošenje mask je še naprej obvezno: - v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1,5 metra, - v javnih prevoznih sredstvih, - pri osebah z respiratornimi obolenji, - pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti, - pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami, - pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami. Masko si nadenemo, tudi če začutimo začetne znake okužbe dihal. Če zbolimo, ostanemo doma.

Krek priporočil ne pozna, vi jih morate "Pametno je, da imate masko gor, ko ne morete ohranjati 1,5 metra razdalje. Tudi, če tega ne zahtevajo od vas, vas to uči zdrava pamet," je dejal direktor NIJZ. Kacin pa: "Naša nova realnost je, da mora imeti vsak pri sebi masko. Maska je obvezna oprema v torbici, vrečki, kjerkoli! Brez maske nikamor več!" Strinjamo se. Pa vendar bi pričakovali drugačno komuniciranje tistih, ki pravila sprejemajo, s tistimi, ki jih morajo upoštevati. Težko je slediti pravilom, ki se spremenijo vsakih nekaj dni in celo vsakih nekaj ur. Kot smo izvedeli včeraj, Krek tega ne zmore.

