NIJZ začenja s pošiljanjem covidnih potrdil, prejelo jih bo milijon Slovencev

Kot so zapisali na NIJZ, bodo po pošti digitalna covidna potrdila poslali vsem, ki "do tega trenutka izpolnjujejo pogoje" za prejem potrdila.

Poleg državljank in državljanov, ki so bili cepljeni z enim ali dvema odmerkoma cepiva proti covidu-19, so med njimi navedli državljane, ki so preboleli covid-19 in njihov pozitivni PCR test ni starejši od 180 dni, ter tiste, ki so na testiranju za novi koronavirus prejeli negativni rezultat, ki v primeru hitrega antigenskega testa ni starejši od 48 ur, v primeru PCR testa pa ne od 72 ur.

Na NIJZ vse prejemnike prosijo za potrpežljivost, saj gre za veliko količino poslanih potrdil.

Potrdilo je identično tistemu, ki ga uporabniki z digitalno identiteto lahko prenesejo s portala zVem in natisnejo. Med drugim vsebuje QR-kodo, ki omogoča enostavno preverjanje podatkov o cepljenju, testiranju oz. prebolevnosti.

"QR-koda zagotavlja, da potrdilo ni ponarejeno in je popolno. Ko boste potovali, tako ne boste v skrbeh, ali je z dokumentom kaj narobe, ali bo kdo vanj podvomil," je prejšnji teden pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar.