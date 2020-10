Kaj pa, če okužena oseba ne prejme navodil za izolacijo in kode za aplikacijo?

Kot pravi, tudi 48 ur po testiranju ni prejela klica in torej sploh ne bi vedela, da je okužena, če ji tega ne bi povedala zdravnica. " Kot sem seznanjena, naj bi me NIJZ poklical in podal navodila za karanteno ter kodo za aplikacijo Ostani zdrav. Ker klica (še) nisem prejela, tudi kode še nimam, tako tudi tisti, ki so bili z mano v stiku, ne morejo biti obveščeni preko aplikacije. Tako se sprašujem, v čem je sploh smisel aplikacije in take promocije le-te, če pa se notri ne vnaša pozitivnih oseb in s tem torej ni obveščanja tveganih stikov ," je zapisala.

Oglasila se nam je bralka, ki je bila zaradi znakov okužbe z novim koronavirusom testirana v četrtek. Ob testiranju ji je bilo rečeno, da jo, če je pozitivna, pokličejo iz NIJZ, do 14. ure naslednjega dne, a se to ni zgodilo. Da je pozitivna, je izvedela od osebne zdravnice, ki jo je klicala, da preveri, kakšno je njeno počutje.

" Kot smo že večkrat poudarili, kapacitete epidemiološke službe žal niso neomejene. V zadnjih mesecih smo zmogljivosti epidemiološke službe povečali in trenutno lahko obravnavamo okrog 350 primerov dnevno, kar je 10-krat več kot v spomladanskem obdobju. Kljub izjemnem trudu se število oseb s potrjeno okužbo, ki jih obravnavamo z zamikom, povečuje ," so pojasnili.

Vprašanja o tem smo naslovili na NIJZ, kjer so nam takoj pojasnili, da oni niso tisti, ki obveščajo o rezultatih testiranja, pač pa po odvzetem brisu za covid-19 testirane obveščajo osebni zdravniki oziroma iz covid točke, kjer so bris odvzeli.

'Epidemiološka služba NIJZ je vzpostavila kontakt z vsako okuženo osebo in ji izdala kodo za aktivacijo aplikacije'

Kot še pravijo, je od sobote, 17. oktobra, dalje epidemiološka služba NIJZ še vedno vzpostavila kontakt z vsako osebo s potrjeno okužbo preko telefona, ji podala informacije o poteku izolacije in izdala kodo za aktivacijo v aplikaciji #OstaniZdrav. V primeru, da gre za okužbo pri otroku, kontaktirajo njegove starše oziroma skrbnike. Oseba s potrjeno okužbo prejme tudi navodila, da sama obvesti vse osebe, s katerimi je bila v stiku, in jim jih posreduje. Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom, so dostopna na naslednji povezavi.

Osebi, ki ji je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, je odrejena izolacija. "Izolacija je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi osebi, okuženi s SARS-CoV-2, in pomeni, da oseba ne sme zapuščati doma, da mora omejiti stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. Izolacija je izjemno pomemben ukrep, ki ga je potrebno dosledno upoštevati," opozarjajo na NIJZ.

Oseba, ki ji je bila odrejena izolacija, je v bolniškem staležu in je doma najmanj 10 dni od začetka bolezni oz. oseba, ki preboleva okužbo brez simptomov, 10 dni od pozitivnega testana prisotnost virusa SARS-CoV-2. Izolacija se predvidoma zaključi po 10 dneh, če je bila oseba zadnjih 48 ur brez vročine in je minilo 48 ur od začetka umirjanja simptomov in znakov bolezni. V primeru, da bolezen oz. povišana temperatura trajata dlje, se izolacija podaljša (in traja več kot 10 dni), dokler ne mine 48 ur od normalizacije telesne temperature in začetka umirjanja simptomov in znakov bolezni. Izolacija se lahko podaljša tudi, če je potek bolezni hujši, zahteva hospitalizacijo in v primeru imunske motnje. Trajanje izolacije določi osebni oziroma lečeči zdravnik. Kontrolni brisi oz. kontrolna testiranja niso potrebna.Več o tem ...

Ne glede na spremenjen protokol, epidemiološka služba nadaljuje s svojim delom in še naprej zagotavlja tudi vse ključne epidemiološke podatke, ki predstavljajo pomembno podlago za odločitve in sprejemanje ukrepov, še zagotavljajo na NIJZ.

Pojasnilo glede nove ureditve karanten na domu je dostopno tukaj.