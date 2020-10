NIJZ objavil navodila za osebe s potrjeno okužbo in vse, ki so ji bili izpostavljeni

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil navodila za tiste, ki so bili izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom, oz. tiste, ki so jim okužbo potrdili. Ti naj ostanejo doma v izolaciji, ki se predvidoma zaključi po desetih dneh. Pogoj pa je, da so bili zadnjih 48 ur brez simptomov in znakov bolezni. Odprli pa bodo tudi nov portal, na katerem bodo vsi potrjeno okuženi lahko aktivirali kodo za aplikacijo #Ostanizdrav.

Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi V obdobju 14 dni od izpostavljenosti okužbi z virusom SARS-CoV-2 se izogibajte vsem nenujnim stikom z ostalimi ljudmi, opozarjajo na NIJZ. To še posebej velja za stike s starejšimi, tistimi s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski sistem (bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, sladkorna bolezen, oslabljeno delovanje ledvic, zdravljenje raka ...). Pri njih je tveganje za težji potek bolezni večje. V obdobju 14 dni pozorno spremljajte svoje zdravstveno stanje. Če se pri vas v tem času pojavijo simptomi ali znaki covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), ostanite doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.

icon-expand Na NIJZ poudarjajo, da je pomembno, da oseba, pri kateri so potrdili okužbo, ostane v izolaciji, kar pomeni, da ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. FOTO: Bobo

Upoštevajte priporočila za preprečevanje širjenja okužbe: – izogibajte se vsem nenujnim stikom z ljudmi,

– vzdržujte medosebno razdaljo vsaj 2 metra,

– ne dotikajte se oči, nosu in ust,

– redno si umivajte roke z milom in vodo,

– če voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabite namensko razkužilo za roke,

– priporočena je uporaba mask skladno s Priporočili za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2,

– poskrbite za redno zračenje zaprtih prostorov,

– zaposlene osebe naj opravljajo delo od doma v dogovoru z delodajalcem (če jim to narava dela dopušča) oz. naj se z delodajalcem dogovorijo o načinu dela, da ne bo možen prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in odhodom domov. Če ste bili v visoko rizičnem tesnem stiku z osebo s potrjenim covid-19, smiselno upoštevajte navodila za osebe v karanteni na domu.

icon-expand Kontrolni brisi oziroma kontrolna testiranja niso potrebna. Trajanje izolacije pa določi osebni oz. lečeči zdravnik. FOTO: Dreamstime

Navodila za osebe s potrjeno okužbo v domači izolaciji Če pri vas potrdijo okužbo z virusom SARS-CoV-2, je pomembno, da ostanete izolaciji, opozarjajo na NIJZ. To pomeni, da ne smete zapuščati doma, omejiti morate stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. Oseba, ki je v izolaciji, ostane doma najmanj 10 dni od začetka bolezni. Oseba, ki preboleva okužbo brez simptomov, pa 10 dni od pozitivnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Izolacija se predvidoma zaključi po 10 dneh, če je bila oseba zadnjih 48 ur brez simptomov in znakov bolezni. Lahko se podaljša, če bolezen traja dlje ali če je potek bolezni hujši in zahteva hospitalizacijo. Kontrolni brisi oz. kontrolna testiranja niso potrebna. Trajanje izolacije določi vaš osebni oziroma lečeči zdravnik. Več informacij o tem je dostopnih na naslednji povezavi. Maske in drugi zaščitni ukrepi Na NIJZ ob tem znova opozarjajo, da je uporaba mask eden od ukrepov, s katerim lahko prispevamo k obvladovanju širjenja novega koronavirusa, a sočasno je pomembno tudi izvajanje drugih higienskih ukrepov, kot so vzdrževanje priporočene medosebne razdalje, higiena kašlja in kihanja, pravilno umivanje rok ter izogibanje dotikanju obraza in sluznic. Prihaja portal za aktivacijo kode za aplikacijo #Ostanizdrav Nuška Čakš Jager z NIJZ je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede okužb z novim koronavirusom povedala, da bodo v kratkem odprli nov portal, na katerem bodo vsi potrjeno okuženi lahko aktivirali kodo za aplikacijo #Ostanizdrav. "Na tak način bo omogočena možnost, da vsak, ki bo dobil obvestilo, da je pozitiven in ne bo v rizični skupni, da bi ga takoj poklicali, lahko aktivira kodo za aplikacijo in bližnje stike obvesti, da je okužen in da so pozorni," je pojasnila.