Vsi, ki so oddali vlogo prek e-Uprave, bodo morali interes za cepljenje še enkrat izraziti

Potem ko je prvi poskus vzpostavitve centralnega zbiranja prijav na cepljenje proti covidu-19 spodletel, ministrstvo za zdravje in NIJZ zdaj pripravljata novo aplikacijo. Vsi, ki so interes za cepljenje izrazili z vlogo prek e-Uprave, bodo prejeli navodila za prijavo v naročilno knjigo. NIJZ pa je medtem izpolnil zahteve informacijske pooblaščenke, ki je opozorila, da zbiranje interesa za cepljenje prek omenjene vloge ni imelo jasnega namena. Kot so zatrdili, so interes zbirali z namenom zagotovitve potrebnih količin cepiva.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je vsem, ki so prek portala e-Uprave izrazili interes za cepljenje, poslal avtomatizirano elektronsko sporočilo, v katerem pojasnjujejo, zakaj so v prvi vrsti sploh zbirali prijave. "Interes se je zbiral z namenom razumevanja potrebnih količin cepiva, ki jih mora država zagotoviti glede na pripravljenost prebivalcev za cepljenje proti covidu-19," so zapisali. A dejstvo je, da Slovenija odmerkov cepiva ni naročila na podlagi interesa državljanov za cepljenje, temveč je vse pogodbene količine cepiv nabavila v deležih, ki nam kot državi pripadajo glede na sistem pro rata, vsa pogajanja s proizvajalci pa je opravila Evropska komisija. Kot so marca zatrdili na ministrstvu za zdravje, je Slovenija za leto 2021 od proizvajalcev BioNTech in Pfizer naročila 2.248.000 odmerkov, od Moderne pa okvirno 1.271.000. Prva pogodba s Pfizerjem je bila podpisana 10. decembra, in sicer za okvirno 924.000 odmerkov, z Moderno pa 21. decembra. Z AstraZeneco smo se dogovorili o dobavi 1.404.000 odmerkov cepiva, pogodba pa je bila podpisana že 20. oktobra. Slovenija je naročila tudi nekaj manj kot milijon odmerkov cepiva Janssen in približno milijon odmerkov cepiva CureVac, ki pa še ni odobreno za uporabo v Evropski uniji. Država je tako naročila več kot dovolj cepiva za izpolnitev načrtov o precepljenosti vsaj 60 oziroma 70 odstotkov prebivalstva. Čeprav je njihovo pojasnilo vprašljivo, pa je NIJZ s poslanim pojasnilom izpolnil zahteve informacijske pooblaščenke, ki je sredi marca ministrstvu za zdravje, ministrstvu za javno upravo in NIJZ izdala začasno odločbo, na podlagi katere morajo izpolniti obveznost informiranja posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov. To namreč predstavlja temelj transparentne in zakonite obdelave osebnih podatkov.

Informacijska pooblaščenka je ocenila, da seznam prijavljenih ni več ažuren, saj so bili številni izmed njih po vsej verjetnosti od decembra pa do danes že cepljeni. Vlogo na portalu e-Uprave je sicer do 26. aprila izpolnilo skupno 154.101 ljudi.

Prvi poskus centralnega zbiranja prijav za cepljenje spodletel 8. decembra, še preden so v Slovenijo prispeli prvi odmerki težko pričakovanega cepiva proti covidu-19, je na vladni novinarski konferenci minister za javno upravo Boštjan Koritnik predstavil spletno vlogo, s katero naj bi državljani vnaprej izrazili interes za cepljenje. Kakšne učinke na dejanski potek cepljenja bo imela uspešno izpolnjena in oddana vloga, minister takrat ni znal odgovoriti, dejal je, da je vloga namenjena zgolj zbiranju podatkov. Kako bodo te podatke uporabili, minister prav tako ni vedel, dodal je le, da je to stvar zdravstvene stroke. Na vladnih straneh je bilo nato 9. decembra moč prebrati, da je spletno mesto na portalu e-Uprava zasnovano kot pomožno orodje, ki bo služilo načrtovanju in organizaciji izvedbe cepljenja proti covidu-19 za vse, ki bodo izrazili interes. Zapisali so še, da bodo na podlagi pridobljenih podatkov stopili v stik z vsemi, ki bodo izrazili interes, in jih povabili na cepljenje. Vrstni red sicer ne bi vplival na strokovno odločitev glede cepljenja prednostnih skupin, ki so že določene v nacionalni strategiji cepljenja. Prebivalcem je dana možnost, da z oddajo vloge vnaprej izrazite željo, da bi bili cepljeni takoj, ko bo to mogoče. Vaš interes bo uporabljen v sistemu naročanja na cepljenje v zdravstvenih ustanovah,"pa je še danes zapisano na portalu e-Uprave. Vlogo je bilo mogoče oddati na dva načina: z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete, torej z ročnim vnosom elektronskega naslova in drugih potrebnih podatkov. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je nato decembra uvedel inšpekcijski nadzor na podlagi prijave suma prekomerne obdelave osebnih podatkov vlagateljev prijave interesa za cepljenje prek portala ter suma neustreznega obveščanja posameznikov. Postopek so sprva uvedli proti ministrstvu za javno upravo, nato pa še zoper Nacionalni inštitut za javno zdravje in ministrstvo za zdravje.

Prvi odmerek cepiva proti covidu-19 je v Sloveniji do zdaj prejelo nekaj več kot 400.000 ljudi, največ so jih cepili s cepivom Pfizerja in BioNTecha. FOTO: Bobo

Kot so marca zatrdili, se je utemeljenost prijave neustreznega obveščanja posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov izkazala že na začetku, saj nihče od treh zavezancev ni želel prevzeti vloge upravljavca in s tem povezane odgovornosti za obdelavo osebnih podatkov. Kljub šestim pozivom pooblaščenca za posredovanje pojasnil, na ministrstvih in NIJZ niso uspeli jasno in zanesljivo pojasniti namena vloge na portalu e-Uprava, prav tako niso pojasnili pravne podlage za obsežno obdelavo osebnih podatkov. Navedli so, da je minister Koritnik 8. decembra izpostavil, da se bo o uporabi podatkov odločalo šele naknadno, kar pa je v popolnem nasprotju s pravom varstva osebnih podatkov, ob tem pa ne pomeni vzpostavitve vrstnega reda za cepljenje. Kmalu za tem pa je premier Janez Janša pojasnil, da se lahko prek aplikacije vsak prijavi k cepljenju, prijava pa, da bo upoštevana kot vrstni red - torej prej se nekdo prijavi, prej bo na vrsti za cepljenje, če ne sodi v rizično skupino. A informacijska pooblaščenka je opozorila, da posameznikom ta namen v okviru skopih informacij, danih ob zbiranju njihovih podatkov, nikdar ni bil izrecno in nedvoumno sporočen. To ne izhaja niti iz nobene verzije nacionalnih strategij cepljenja proti covidu-19, zato je zbiranje osebnih podatkov prek portala e-Uprava povzročilo zavajanje posameznikov, saj objektivno sploh ni mogoče ugotoviti, kaj so ti z oddajo vloge v resnici dosegli. Kacin in informacijska pooblaščenka na nasprotnih bregovih Jelko Kacin, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade in nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja je nato 11. aprila za RTV Slovenija dejal, da prijav z e-Uprave ni mogoče posredovati zdravstvenim domovom, saj je pooblaščenka ustavila in onemogočila posredovanje teh podatkov uporabnikom. Informacijska pooblaščenka se je na Kacinove izjave ostro odzvala in jih označila za neprimerne. Poudarila je, da ob oddaji vloge državljani niso izvedeli, kdo bo njihove podatke sploh obdeloval, še manj pa, za katere namene. Kaj so s prijavo dosegli, je tako nemogoče objektivno ugotoviti. Ker pristojni danes državljane pozivajo, naj se prijavijo na cepljenje pri svojem osebnem zdravniku, vse to pod resen vprašaj postavlja nujnost množičnega zbiranja podatkov. Zato je začasno zamrznila uporabo baze osebnih podatkov, dokler pristojni posameznikom ne posredujejo vseh ustreznih informacij, kar pa je NIJZ zdaj izpolnil. V pripravi nova aplikacija za prijave na cepljenje NIJZ je medtem z ministrstvom za zdravje v okviru portala eZdravje zdaj pripravil novo aplikacijo za naročanje na cepljenje, ki bo na nacionalni ravni uvedena v prihodnjih dneh. V naslednjih dneh bodo vsi, ki so že izrazili interes za cepljenje, prejeli sporočilo, na katerega bodo morali po navodilih odgovoriti, če se boste želeli uvrstiti v naročilno knjigo. Takrat bo posredovano novo obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov. Naročilo bo posredovano članom tima izbranega osebnega zdravnika in timu cepilnega centra. V odgovor boste prejeli obvestilo o datumu, uri in kraju cepljenja.