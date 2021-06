NIJZ: Oceno epidemiološke situacije vladi pošljemo vsak ponedeljek

Kot so nam odgovorili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, enkrat tedensko odločevalcem posredujejo oceno epidemiološke situacije za vse države sveta, ki so glede na njihovo epidemiološko sliko razvrščene v pet barvnih kategorij (zelena, oranžna, rdeča, temnordeča in siva). O ukrepih, ki veljajo za posamezne barvne kategorije držav in so opredeljeni v vladnem odloku o določitvi pogojev vstopa v državo, NIJZ ne odloča.

Pri oblikovanju ocene epidemiološke situacije v evropskih državah sicer povzemajo razvrstitev regij držav, ki jo enkrat tedensko objavlja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Pri tem enake kriterije upoštevajo tudi za Združeno kraljestvo, Švico in države Balkana.

Pri razvrstitvi ostalih tretjih držav NIJZ zaradi omejenih kapacitet epidemiološke službe povzema sezname držav, pripravljene s strani Inštituta Roberta Kocha (RKI) in seznam tretjih držav, za katere bi bilo treba odpraviti omejitev potovanj, ki ga pripravlja Svet EU.

Razvrstitev držav se lahko v primeru zaznave skrb vzbujajočih različic koronavirusa na določenem območju spremeni ne glede na sezname ECDC in RKI.

ECDC sicer seznam držav posodablja vsak četrtek, RKI pa vsak petek, zato NIJZ odločevalcem oceno epidemiološke situacije in razvrstitev držav pošilja ob ponedeljkih. Vlada nato vsak četrtek na redni seji odloča o novih ukrepih, kar vključuje tudi pogoje za vstop v državo.