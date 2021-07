NIJZ poziva šolarje, naj se vrnejo iz tujine 14 dni pred začetkom pouka

Objavili so tudi podatke o okužbah med dijaki, ki so se vrnili z maturantskega izleta v Lloret de Maru v Španiji. Med skupino dolenjskih maturantov so do torka potrdili 138 okužb z novim koronavirusom, dodatno pa se je okužilo še vsaj 87 ljudi (sekundarne okužbe). Epidemiologi so prepoznali še 470 visoko tveganih stikov znotraj tega izbruha, za katere so predlagali karanteno na domu.

Med dijaki z Gorenjske, ki so prav tako dopustovali v omenjenem španskem letovišču, a so se v Slovenijo vrnili nekaj dni pozneje, pa so do torka potrdili 69 okuženih, ki so dodatno okužili vsaj 14 ljudi. Epidemiologi pa so v povezavi s tem izbruhom prepoznali še 306 visoko tveganih stikov, za katere so predlagali karanteno.

Direktor NIJZ Milan Krek je sicer na včerajšnji vladni novinarski konferenci pozval, naj se vsi, ki počitnikujejo v tujini ali še nameravajo na dopust, vrnejo do 15. avgusta. Pozval je še, naj takoj po vrnitvi z dopusta ne hodijo k starejšim sorodnikom in naj se vsaj nekaj časa zadržujejo v izolaciji.