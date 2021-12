'Nikoli nismo pričakovali, da bodo cepiva proti novemu koronavirusu tako učinkovita'

Kot pojasnjuje, je namreč v preteklem letu opazoval, kako se cepivo razvija hitreje in učinkoviteje, kot si je kdorkoli dovolil upati. "Nikoli nismo pričakovali, da bodo cepiva proti novemu koronavirusu tako dobra, tako učinkovita," je dejal za britanski The Guardian. Vendar pa ob tem priznava, da je malo verjetno, da bi cepiva zagotovila trajno zaščito.

Z novim koronavirusom se soočamo že dve leti, prvo cepivo v boju proti temu nalezljivi bolezni, ki je v svoj primež vklenila celoten svet, pa smo prejeli pred letom dni. Za predsednika te svetovalne skupine in vodja ameriške agencije za hrano in zdravila (FDA) Arnolda Monta , profesorja epidemiologije in globalnega javnega zdravja, je zadnje leto pomenilo "razodetje".

Monto in strokovna skupina stojijo za odločitvijo, da so cepiva proti covidu-19 varna in učinkovita, na podlagi česar jih je FDA tudi odobrila za uporabo. Od takrat se je s cepivom cepilo več kot 237 milijonov Američanov.

Kakšna je dolgoročna prihodnost pandemije? Eden od mogočih scenarijev je po mnenju predsednika svetovalne skupine tudi možnost, da bo novi koronavirus za vedno ostal z nami. Kljub nepričakovani učinkovitosti cepiv Monto poudarja, da ga na njegovo začudenje več milijonov ne želi prejeti.

Kakšna je prihodnost pandemije?

Dotaknil se je tudi zadnje velike polemike o smiselnosti poživitvenega odmerka. Izrael je namreč kot prva država na svetu že uvedel četrti poživitveni odmerek, k slednjemu pa se nagibata tudi Velika Britanija in Nemčija. In to kjlub nekaterim študijam, ki kažejo, da učinkovitost zaščite po prejetju poživitvenega odmerka ob vse večjem širjenju različice omikron hitro upade.