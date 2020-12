Cepivo na poti v Slovenijo, majhen interes za cepljenje med negovalci v DSO

Od 400 zaposlenih pa se jih želi cepiti le 70. Približno 130 jih je covid-19 že prebolelo, a je interes med negovalnim osebjem še vedno majhen. Nizek odstotek skrbi tudi zaposlene na Infekcijski kliniki. "Morda je bilo tem ljudem na voljo nekoliko premalo informacij in so še vedno skeptični," meni infektologinja Mateja Logar . Zato poudarja, da je cepivo proti covidu-19 preverjeno in varno.

V največjem domu starejših – domu Danice Vogrinec – začetek cepljenja pričakujejo z velikim upanjem. "Računamo, da bo sredi januarja situacija taka, da bodo cepljeni stanovalci in tisti, ki so covid-19 preboleli, predstavljali 90 odstotkov vseh naših stanovalcev," je povedal direktor doma Marko Slavič .

"Gre za tehnologijo, ki so jo že dolgo časa testirali pri iskanju ustreznega cepiva proti rakavim boleznim, Moderna in Pfizer pa sta to znanje le uporabila, in to je omogočilo hitrejši razvoj v resnici zelo varnega cepiva," dodaja Logarjeva.

Med prvimi se namerava cepiti tudi direktorica Centra starejših Notranje Gorice Ana Petrič. K temu poziva tudi svoje zaposlene, "kajti to za nas predstavlja neko svobodo, večjo varnost." "Upam, da bomo s tem lahko tudi normalno odprli center, da bodo lahko prihajali vanj obiski in da bodo tudi stanovalci lahko šli, kamor bodo želeli,"pravi Petričeva.

V zdravstvu je interesa za cepljenje več

Prvo pošiljko cepiva UKC Ljubljana pričakuje že jutri, ko bo ministrstvo za zdravje sporočilo tudi, koliko odmerkov bodo prejeli posamezni domovi in bolnišnice. Klinični center bo prevzel pošiljko cepiva in cepivo nato predal NIJZ, ki bo opravil distribucijo, je razložil direktor UKC LjubljanaJanez Poklukar.