Nizozemska kljub naraščajočemu številu okužb sprošča omejitve

Nizozemski premier Mark Rutte je na tiskovni konferenci povedal, da država s sproščanjem ukrepov "tvega". Rutte, ki se je v zadnjih tednih soočal z vedno več pozivi k omilitvi ukrepov zaradi upadanja števila smrtnih žrtev in sprejemov na intenzivno nego, je dodal, da bodo nova pravila veljala do 8. marca. Kavarne, bari in restavracije bodo lahko odprti do 22. ure, čeprav bodo za vstop morali obiskovalci pokazati dokazilo o cepljenju ali nedavnem okrevanju po okužbi s koronavirusom. Nočni klubi bodo ostali zaprti, število obiskovalcev na športnih in kulturnih dogodkih pa bo omejeno na 1250 ljudi.

Ponovno odprtje sledi valu jeze številnih zaposlenih v gostinskem sektorju, ki so bili razočarani nad vladno odločitvijo, da so s 15. januarjem lahko ponovno vrata odprle trgovine, telovadnice, frizerji in javne hiše, medtem ko je njihov sektor ostal še naprej zaprt.

Kavarne v več mestih so se v znak protesta v nasprotju z omejitvami odprle konec pred preteklega tedna, na desetine muzejev in gledališč pa se je za en dan odprlo kot kozmetični saloni.

Sicer pa je tudi podpora javnosti glede strogih ukrepov v zadnjem mesecu postopoma upadala, velike demonstracije proti ukrepom pa so v prestolnici Amsterdam postale pogostejše.

Rutte je na tiskovni konferenci omenjal to jezo in novinarjem povedal, da vlada zaradi velikih napetosti in klicev na pomoč v zadnjih dneh "zavestno išče možnosti, kaj lahko naredijo". Medtem je zdravstveni minister Ernst Kuipers opozoril, da virus "ni gripa", vendar je dejal, da je sprostitev ukrepov pomembna. "Živeti z omejevalnimi ukrepi dlje časa škoduje našemu zdravju in naši družbi," je dejal.

Kljub strogim omejitvam se število novih primerov koronavirusa na Nizozemskem sicer še naprej povečuje. Nacionalni inštitut za zdravje (RIVM) je v torek poročal o rekordnih 366.120 primerih, ki so jih zabeležili prejšnji teden, kar je 51-odstotno povečanje. Na Nizozemskem je sicer do zdaj cepljenih 90 odstotkov ljudi. Je pa država pri uvajanju poživitvenega odmerka zaostala za svojimi zahodnoevropskimi sosedami, saj se je za tretji odmerek prijavilo le 57 odstotkov ljudi.