Nizozemska policija aretirala par, ki je pobegnil iz hotelske karantene

Potnike, pri katerih so potrdili okužbo, so namestili v nadzorovan hotel za izolacijo, kjer morajo v karanteni ostati od pet do sedem dni. Tistim, pri katerih je bil test na okužbo negativen, so dovolili odhod z letališča, a zanje velja obvezna petdnevna domača izolacija. Prav tako morajo po petih dneh opraviti nov test na okužbo z novim koronavirusom.

Spomnimo, da so nizozemske zdravstvene oblasti v nedeljo potrdile, da so med 61 okuženimi potniki na letalih, ki sta se v petek na Nizozemsko vrnili iz Južne Afrike, doslej potrdili 13 primerov različice omikron.

Par, ki je pobegnil, je policija izsledila in prijela na letalu za Španijo, ki je bil tik pred vzletom na amsterdamskem letališču Schiphol, poroča BBC. Policija je kasneje 30-letnega Španca in 28-letno portugalko predala državni zdravstveni službi.

Lokalni mediji poročajo, da je paru uspelo pobegniti iz karantenskega hotela iz severozahodne regije Kennemerland, kjer so trenutno v izolaciji potniki iz Južne Afrike.

Nizozemska je ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa in ob pojavu nove različice dodatno zaostrila konec tedna. Lokalom, restavracijam in trgovinam so skrajšali obratovalne čase, omejili so tudi število oseb na družinskih srečanjih. Ljudi spodbujajo k delu od doma, kjer je to mogoče, odprte pa ostajajo šole, vrtci in univerze.

Južnoafriške oblasti so o odkritju nove različice WHO poročale minulo sredo. Že kmalu po tem so jo potrdili tudi v več drugih državah, med drugim v Bocvani, Veliki Britaniji, Belgiji, Hongkongu in Izraelu. Številne države so po odkritju omejile potovanja z območja na jugu Afrike, med njimi tudi Nizozemska.