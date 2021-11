Nizozemska policija na protestih proti covidnim ukrepom aretirala 15 ljudi

Na trgu v središču mesta Leeuwarden se je zbralo več sto ljudi, ki so protestirali proti ponovni uvedbi strogih covidnih ukrepov, v skladu, s katerimi se morajo bari in restavracije zapreti ob 20. uri. Protestniki so pili in peli na stopnicah sodišča, je poročala nizozemska televizija NOS.

V veljavo stopili najmanj tritedenski strogi ukrepi

Na Nizozemskem so v soboto začeli veljati novi strogi ukrepi za zajezitev pandemije covida-19, ki bodo po besedah premierja Marka Rutteja veljali najmanj tri tedne. Usmerjeni so predvsem v odpiralni čas restavracij in trgovin ter prepoved ogledov športnih dogodkov v živo, da bi zajezili rekordno porast okužb z novim koronavirusom.