Med udeleženci glasbenega festivala na Nizozemskem potrdili skoraj tisoč okužb

Organizatorji so poudarili, da so upoštevali vse higienske ukrepe, vstop je bil strogo nadzorovan. Udeleženci festivala so morali pred vstopom predložiti dokazilo o cepljenju ali negativni test na novi koronavirus. Za preprečevanje gneče so organizatorji za vstop določili tudi časovne termine.

Nizozemska je od 26. junija sprva odpravila skoraj vse ukrepe proti novemu koronavirusu in dovolila tudi večje dogodke, če so obiskovalci pred udeležbo pokazali negativen test ali dokazilo o cepljenju. Po skokovitem povečanju števila novih okužb so zdaj v državi znova uvedli nekatere ukrepe, med drugim so zaprli nočne klube in omejili obratovalni čas barov. V zadnjih 24 urah so v državi našteli okoli 8000 okužb. Sedemdnevna incidenca znaša več kot 300 okužb na 100.000 prebivalcev.

Po navedbah zdravstvenih organov so za veliko povečanje okužb odgovorni predvsem najstniki in mlajši odrasli. Žarišča okužb so predvsem festivali, diskoteke in restavracije, pravijo.