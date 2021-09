Nizozemski deček, ki se želi cepiti, zmagal na sodišču

Sodnik Bart Tromp je presodil, da bi cepivo bistveno zmanjšalo tveganje za prenos okužbe na babico, ki je rakava bolnica. Kot je ocenil, bi se moral deček cepiti predvsem zato, ker so njegovi interesi pomembnejši od očetovih skrbi, poroča BBC.

V sodnih dokumentih še piše, da si želi deček čim več časa preživeti z babico, ki ima pljučnega raka in je v "zadnji etapi svojega življenja". Sodnik je zavrnil argumente dečkovega očeta, ki trdi, da so cepiva 'eksperimentalna' in da povzročajo neplodnost. Menil je namreč, da očetove trditve nimajo znanstvene podlage. Navedel je tudi sicer majhno tveganje za razvoj dolgotrajnega covida pri dečku, če bi se okužil.

12-letnikovi starši so ločeni, mama pa je v nasprotju z očetom otroka podprla. Po nizozemski zakonodaji mora sodnik, če se staršem ne uspe dogovoriti, odločiti v najboljšem interesu otroka.