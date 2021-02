Nizozemsko sodišče vladi odredilo odpravo nočne policijske ure

Vlada se na razsodbo lahko pritoži, vendar pa to njene uresničitve ne bo zadržalo, je pojasnil tiskovni predstavnik tega prvostopenjskega sodišča. Vlada se na razsodbo še ni odzvala.

Nočno policijsko uro je vlada prvič po drugi svetovni vojni na Nizozemskem uvedla 23. januarja in naj bi veljala do najmanj 2. marca. Uvedba nočne omejitve gibanja med 21. uro in 4.30 je sprožila večdnevne množične proteste v več mestih po državi, ki so se sprevrgli v izgrede in nasilje. Izgredniki so plenili po trgovinah, zažigali avtomobile in podtikali požare.