NLZOH del vzorcev za PCR-testiranje od srede pošilja v tujino

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano od srede del vzorcev za PCR-testiranje zaradi velikih obremenitev pošilja v Nemčijo podjetju Eurofins. Podjetje vzorce obdela v roku 48 ur, kar je skladno s spremenjenim protokolom PCR-testiranja, ki je v veljavi od srede. V tujino se trenutno izvaža med 3000 in 4000 vzorcev dnevno. V torek so medtem v laboratorije prejeli največje število brisov, 10.890.

"Analiziranje vzorcev poteka v največjem obsegu doslej, kar zahteva odlično organizacijo dela," poudarjajo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). V to pa so, kot pravijo, vključeni tudi pošiljanje določenega števila vzorcev na analizo v tujino in prerazporeditve človeških virov znotraj NLZOH. Zagotavljajo, da vsi laboratoriji obratujejo z vsemi kapacitetami, zato brise, ki jih ne moremo obdelati, v istem dnevu odpeljejo v tujino: "Vse vzorce, ki presegajo naše kapacitete, izvajalec v popoldanskem času odpelje, naslednji dan pa dobimo rezultate." Čas obdelave vzorcev je 48 ur, kar je skladno s spremenjenim protokolom. V tujino se trenutno izvaža med 3000 in 4000 vzorcev dnevno.

icon-expand NLZOH FOTO: Bobo

Podjetju Eurofins lahko sicer vsak dan dostavijo do 5000, ob predhodni najavi pa do 10.000 vzorcev za PCR-testiranje na dan. Po dogovoru bodo vzorce v Nemčijo pošiljali do največ tri mesece, a upajo, da bodo pomoč laboratorija v tujini potrebovali največ en mesec. Kot navajajo pri NLZOH, so zaradi načrtovanja in preteklih izkušenj z zalogami reagentov in druge opreme trenutno "v zelenem", saj zadostujejo za slaba dva meseca. "Upravičeno nas sicer skrbi morebitna odsotnost zaposlenih (zaradi bolezni), prav tako je nepredvidljiv trg s potrebnimi materiali, a smo ves čas v stiku z različnimi dobavitelji," pravijo. Spremenjeni protokol odvzema brisov za PCR-testiranje je v veljavi od srede. Namenjen je zagotavljanju vzdržnih razmer v laboratorijih. Prednost pri PCR-testih, ki sicer predstavljajo zlati standard pri potrjevanju okužbe z novim kornavirusom, daje hospitaliziranim bolnikom in bolnikom z zdravstvenimi težavami, ki bi lahko zahtevale hospitalizacijo. V NLZOH po uveljavitvi protokola v sredo večjega upada v številu prejetih vzorcev za PCR-testiranje še ne beležijo.

Ob tem poudarjajo še, da v NLZOH ne zavrnejo nobenega brisa, vse prejete brise pa obdelajo po vrstnem redu v 48 urah po prispetju v laboratorij. V torek je ob tem v laboratorije prispelo največje število brisov, od tega so jih 95 odstotkov testirali v 24 urah. "Na začetku epidemije smo obdelali nekaj sto vzorcev dnevno, rekordno število brisov, ki je v letu 2021 prišlo v naš laboratorij, je bilo nekaj nad 6000 vzorcev, predvčerajšnjim pa smo obdelali največje število brisov v enem dnevu, in sicer 10.890," so navedli. Število izvedenih PCR-testov se tako v zadnjih dneh povečuje. Za življenjsko ogrožene bolnike uporabljajo molekularne teste, ki omogočajo hitrejšo diagnostiko. Stopnjo nujnosti ocenijo zdravniki, ki obravnavajo bolnika ter poznajo njegovo zdravstveno stanje in pridružene bolezni.