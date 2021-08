Novih 477 okužb. Delta predstavlja že 99,3 odstotka vseh vzorcev

Bolj nalezljiva delta prevladala

V tednu od 8. do 15. avgusta so v NLZOH potrdili 529 primerov različice delta ter en primer različice alfa. Preostalih dveh različic s statusom VOC oziroma "različica posebnega pomena", beta (B.1.351) in gama (P.1.), v obdobju od 8. do 15. avgusta niso potrdili, so še zapisali pri NLZOH.

Med 11.566 vzorci iz celotnega leta 2021 pa so v NLZOH zaznali 72 različic koronavirusa, alfa (oziroma britanska različica) je bila v 5104 vzorcih, t.i. južnoafriško ter brazilsko v šestih vzorcih, pri 25 osebah pa t.i. nigerijsko oziroma eta različico.

Skupno so delto zaznali pri 1815 osebah, zgolj 529 novih primerov v omenjeni zadnji seriji sekvenciranja.