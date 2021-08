NLZOH in IMI: različica delta močno prevladuje v analiziranih vzorcih

V zadnjem obdobju med 18. in 25. julijem so na NLZOH uspešno sekvencirali 161 vzorcev. Potrdili so tri različice novega koronavirusa, in sicer delto, alfo in beto. Delta je bila prisotna v 98,1 odstotka primerov. Potrdili so skupno 158 primerov te različice.

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v sodelovanju s kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana med 1. januarjem in 25. julijem analizirali 9514 vzorcev, od tega 1671 v sodelovanju z ECDC. Dodatno so v UKC Ljubljana sekvencirali še 496 vzorcev.

Med statističnimi regijami je različice delta največ (39 okužb) na Gorenjskem, sledita Podravje (33 okužb) in jugovzhodna Slovenija s 27 primeri. V drugih regijah je potrjenih primerov te različice manj. Tako jih je v pomurski 18, obalno-kraški 13 in savinjski deset. Ostale statistične regije imajo manj kot deset primerov.

V zadnji seriji sekvenciranja so potrdili tudi dva primera različice alfa, IMI pa še dodatno štiri.

Tudi na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) ljubljanske medicinske fakultete so v zadnji analizi različic novega koronavirusa, v katero je bilo vključenih 225 vzorcev s potrjeno okužbo, ugotovili, da močno prevladuje različica delta. Te je bilo v 97 odstotkih analiziranih vzorcev. Pri treh osebah so potrdili različico delta plus.

Med vzorci, ki so bili odvzeti med 19. in 25. julijem in so pri njih potrdili okužbo z novim koronavirusom, je IMI pri štirih primerih potrdil različico alfa, 216 vzorcev je bilo različice delta. Skupaj so do sedaj različico delta potrdili pri 615 osebah. Genetsko različico delta plus so potrdili pri treh osebah iz osrednjeslovenske, goriške in zasavske regije, skupno do zdaj pri desetih osebah.

Sicer pa je bilo 63 odstotkov analiziranih vzorcev iz osrednjeslovenske regije, 13 odstotkov iz goriške regije, šest odstotkov iz posavske regije, pet odstotkov iz zasavske regije, štirje odstotki iz jugovzhodne regije, trije odstotki iz gorenjske regije, po dva odstotka iz primorsko-notranjske in savinjske regije in odstotek vzorcev iz obalno-kraške regije. Štirje vzorci so pripadali osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.