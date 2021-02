NLZOH v decembrskem vzorcu potrdil angleški sev

Oseba je pripotovala iz Anglije v decembru lani, tako je to do sedaj najzgodnejši potrjeni vnos angleške različice v Slovenijo, so danes sporočili iz Nacionalnem laboratoriju za zdravje, hrano in okolje (NLZOH).

V NLZOH so pred dvema tednoma potrdili, da so v vzorcu brisa osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli novi koronavirus, ki je zelo podoben novi angleški različici. Kot so pojasnili, se deli vzorca, ki so jih lahko analizirali, povsem ujemajo z angleško različico, niso pa mogli pridobiti celotne sekvence genoma, zato niso mogli s povsem potrditi.