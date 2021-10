NLZOH: Ni res, da so rezultati verifikacije hitrih testov politično motivirani

Po tem, ko je virologinja Metka Paragi obtožila Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), da je neupravičeno potrdil ustreznost HAG testov podjetja Majbert Pharm, tam še naprej vztrajajo, da so verifikacijo opravili "v skladu s strokovnimi pravili in mednarodnimi standardi". Po njihovih navedbah je "zelo zgovorno" tudi dejstvo, da jim nihče od 44 mikrobiologov, kolikor jih je v Sloveniji, v času verifikacije ali po njej, ni naslovil nobene pripombe glede ustreznosti verifikacije. O tem, zakaj Paragijeva ni več zaposlena pri njih pa: "Odpuščena je bila iz drugih razlogov, kot jih navaja sama."

icon-expand "Odločno zavračamo trditve o prirejanju rezultatov verifikacije," se branijo na NLZOH. FOTO: Bobo

Na seji preiskovalne komisije DZ prejšnji petek je kot priča med drugimi nastopila virologinja Metka Paragi, nekdaj zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Po njenih besedah testi Majbert Pharm za hitro testiranje na okužbo z novim koronavirusom niso ustrezni in ne izpolnjujejo tehničnih zahtev, NZLOH pa je kljub temu njihovo ustreznost potrdil in uporabo testov priporočil vladi. Paragijeva je v sredini oddaji 24UR ZVEČER povedala, zakaj po njenem mnenju hitri testi Majbert Pharm niso ustrezni ter tudi, kako je bila kompetentna stroka v času epidemije odrinjena.

V zvezi z njenimi izjavami smo se obrnili na NLZOH, kjer pa vztrajajo in še naprej odločno zavračajo vse očitke. Kot izpostavljajo, so "strokovna in neodvisna institucija", ki je opravila verifikacijo omenjenega testa "v skladu s strokovnimi pravili in mednarodnimi standardi". Ta je bila opravljena na 1868 vzorcih pri 934 preiskovancih, so sporočili z NLZOH. "Odločno zavračamo trditve o prirejanju rezultatov verifikacije. Kakršnokoli potvarjanje dejstev bi bilo etično in moralno sporno, tako z vidika prava kot tudi odgovornosti do državljanov," so zapisali v svojem odzivu. Ponovno so izpostavili, da je delovna skupina na nacionalni ravni za hitre antigenske teste (HAT) sprejela kriterije, kot jih ima Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). "Obstajajo tudi kriteriji Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in zato smo vse naše rezultate primerjali s kriteriji obeh, oziroma dejansko vseh treh relevantnih delovnih skupin oziroma inštitucij," pojasnjujejo. Niti priporočilo SZO niti priporočilo ECDC pa ne povesta, ali naj se pri izbiri testa upoštevajo navedbe proizvajalca ali rezultati pridobljeni tekom verifikacijskih postopkov, dodajajo na NLZOH.

"Prav tako so neutemeljeni očitki, da so rezultati verifikacije politično motivirani," zatrjujejo na NLZOH. Kot pojasnjujejo, je verifikacijo, ki je bila opravljena januarja 2021, naročilo Ministrstvo za zdravje. "Direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik je v javnosti večkrat poudarila, da je osnovni namen uporabe HAT čim hitrejša napotitev oseb z visokim virusnim bremenom v samoizolacijo v populacijah, ki jih ne zmoremo testirati s PCR metodo. Verifikacija je tudi potrdila, da je pri uporabi HAT izjemnega pomena, da se preiskovancem pravilno predstavi vrednost negativnega rezultata, ki ne sme povzročiti občutka lažne varnosti. To stališče je in še vedno zagovarja vsa širša strokovna javnost, tako doma kot v tujini," izpostavlja laboratorij. NLZOH: Paragijeva je bila odpuščena iz drugih razlogov, kot jih navaja sama Po navedbah NLZOH je "zelo zgovorno" tudi dejstvo, da jim nihče od 44 zdravnikov specialistov mikrobiologov, kolikor jih je v Sloveniji, v času verifikacije ali po njej, ni naslovil nobene pripombe glede ustreznosti verifikacije. "Če bi tako pripombo dobili, bi se nanjo odzvali. Očitki o nestrokovnem delu NLZOH v primeru verifikacije HAT imajo eno skupno točko: prihajajo z naslova iste osebe, ki je bila nekoč zaposlena na NLZOH," poudarjajo. Na NLZOH so še zapisali, da je "Metka Paragi na zaslišanju preiskovalne komisije sama izpostavila dejstvo, da je bila odpuščena, kar pomeni, da javno sporoča, da v njenem primeru ni šlo za sporazumno prekinitev delovnega razmerja". Kot še trdijo, "je bila dotična oseba odpuščena iz drugih razlogov, kot jih navaja sama, ki pa jih zaradi postopka pred pristojnim sodiščem ne želimo komunicirati". Spomnimo Virologinja Metka Paragi je bila 15 let nacionalna kontaktna točka pri Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), hkrati je bila zaposlena na NLZOH, kjer je vodila referenčni laboratorij za covid-19. Po njenih besedah direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik kompetentnim strokovnjakom ni dovolila delati na tem področju. Komisiji je Paragijeva tudi predložila elektronska sporočila, ki naj bi to potrjevala. Meni, da je bila z mesta nacionalne kontaktne točke za ECDC in nacionalnega laboratorija odrinjena, ker je delala samo strokovno in "si je kaj upala reči". "Majbert Pharm testi niso ustrezni. Ne izpolnjujejo pogojev ECDC, niti tehničnih zahtev," je dejala. Poudarila je, da ministrstvo ni moglo samo postaviti tehničnih zahtev za hitre teste, saj je za to potrebna stroka ali nekdo iz NLZOH.

icon-expand Mikrobiologinja Metka Paragi FOTO: POP TV